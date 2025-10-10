SPÖ-Finanzsprecher Krainer zu WIFO-Prognose – “Werden alles tun, um Inflation 2026 auf 2 Prozent zu senken”

Wien (OTS) -

Die aktuellen Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO zu den Preisen für Lebensmittel und Energie bestärken die SPÖ darin, dass der Kampf gegen die Teuerung eine der wichtigsten Aufgaben für die Regierung ist. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer betont, "wir werden alles tun, um den Anstieg der Preise zu dämpfen. Das erklärte Ziel ist es, im kommenden Jahr die Inflationsrate auf zwei Prozent zu senken." ****

Die Regierung hat in ihren ersten sieben Monaten zahlreiche Maßnahmen gegen die Teuerung umgesetzt, wie Krainer anmerkt.

Hier die bisher beschlossenen bzw. auf den Weg gebrachten Maßnahmen im Überblick:

Wohnen:

Mietpreis-Stopp (0 Prozent Erhöhung) für alle regulierten Mieten 2025

Mietpreisbremse für regulierte Mieten auch 2026 (max. +1 Prozent)

Mietpreisbremse für regulierte Mieten auch 2027 (max. +2 Prozent)

Erstmals in der Geschichte: Eingriffe auch in unregulierte Mieten. Auch hier wird die Erhöhung gedeckelt. (max. 3 Prozent + Hälfte der Inflation darüber).

Ausdehnung der Befristungen von Mietverträgen auf mindestens fünf Jahre

Energie:

Sozialtarif für Haushalte

Faire Netzkosten

Strompreiskompensation für die Industrie

Krisenmechanismus für Zeiten hoher Inflation

Lebensmitteleinkauf:

Gesetz gegen Shrinkflation

Kampf gegen „Österreich-Aufschlag“

Klage gegen Handelskonzerne wegen Rabattbetrugs

Mehr Preistransparenz

(Schluss) wf/ls