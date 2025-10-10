- 10.10.2025, 13:32:35
- /
- OTS0104
NEO NUGGETS - Premiere und Kinotour
Nächsten Mittwoch feiert der neue PAUL PIZZERA & OTTO JAUS Kinofilm NEO NUGGETS Weltpremiere in Wien mit anschließender Kinotour durch Österreich!
Am Mittwoch, den 15. Oktober, findet die Weltpremiere von NEO NUGGETS im Cineplexx Millennium City – unter Anwesenheit von Paul Pizzera, Otto Jaus, Silvia Schneider, Benno Fürmann, Gizem Emre, Melissa Naschenweng, Anna Strigl, Eva Maria Frank, Michael Rast u.v.a. statt!
Der Cast und Regisseur werden für Presse und Fans am Roten Teppich erscheinen, um gemeinsam diesen besonderen Abend zu feiern.
Hunderte begeisterte Fans werden erwartet, um die Fortsetzung von Pulled Pork gemeinsam mit dem Cast zu erleben.
Die Premiere bildet zugleich den Auftakt zur österreichweiten Kinotour mit Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider mit folgenden Tourstopps der 3 Hauptdarsteller:
KINOTOUR 2025: Tickets und nähere Infos zur Selfie- & Autogrammstunde:
15.10.2025 – Cineplexx Millennium City, WIEN cineplexx.at/neonuggets-premiere
16.10.2025 – Dieselkino, GLEISDORF gleisdorf.dieselkino.at/neo-nuggets-kinotour
16.10.2025 – Cineplexx, GRAZ cineplexx.at/neonuggets-graz
17.10.2025 – Kino Freistadt, FREISTADT kino-freistadt.at/?site=movie&mId/neonuggets
17.10.2025 – Hollywood Megaplex, PASCHING megaplex.at/event/linz/kinotour-neo-nuggets
17.10.2025 – Cineplexx, LINZ cineplexx.at/neonuggets-linz
23.10.2025 – Starmovie, STEYR starmovie.at/star-movie-steyr/neonuggets
23.10.2025 – Cineplexx, SALZBURG cineplexx.at/neonuggets-sbg
24.10.2025 – Cineplexx, WIENER NEUSTADT cineplexx.at/neonuggets-wrneustadt
24.10.2025 – Cineplexx Donauzentrum, WIEN cineplexx.at/neonuggets-dz
Pressematerial (EPK, Clips, etc.) steht Ihnen unter: https://constantinfilm-at.publyc.com zur Verfügung.
Trailer & Kurzinhalt:
https://www.constantinfilm.at/kino/neo-nuggets-eine-pulled-pork-komoedie
NEO NUGGETS ist ab dem 16.10. österreichweit in den Kinos zu sehen!
Rückfragen & Kontakt
Agentur Dohr, Marketing & PR
Telefon: 004315321615
E-Mail: office@dohr.net
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF