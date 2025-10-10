  • 10.10.2025, 13:32:35
NEO NUGGETS - Premiere und Kinotour

Nächsten Mittwoch feiert der neue PAUL PIZZERA & OTTO JAUS Kinofilm NEO NUGGETS Weltpremiere in Wien mit anschließender Kinotour durch Österreich!

Plakat Neo Nuggets
Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 15. Oktober, findet die Weltpremiere von NEO NUGGETS im Cineplexx Millennium City – unter Anwesenheit von Paul Pizzera, Otto Jaus, Silvia Schneider, Benno Fürmann, Gizem Emre, Melissa Naschenweng, Anna Strigl, Eva Maria Frank, Michael Rast u.v.a. statt!

Der Cast und Regisseur werden für Presse und Fans am Roten Teppich erscheinen, um gemeinsam diesen besonderen Abend zu feiern.

Hunderte begeisterte Fans werden erwartet, um die Fortsetzung von Pulled Pork gemeinsam mit dem Cast zu erleben.

Die Premiere bildet zugleich den Auftakt zur österreichweiten Kinotour mit Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider mit folgenden Tourstopps der 3 Hauptdarsteller:

KINOTOUR 2025: Tickets und nähere Infos zur Selfie- & Autogrammstunde:

15.10.2025 – Cineplexx Millennium City, WIEN cineplexx.at/neonuggets-premiere

16.10.2025 – Dieselkino, GLEISDORF gleisdorf.dieselkino.at/neo-nuggets-kinotour

16.10.2025 – Cineplexx, GRAZ cineplexx.at/neonuggets-graz

17.10.2025 – Kino Freistadt, FREISTADT kino-freistadt.at/?site=movie&mId/neonuggets

17.10.2025 – Hollywood Megaplex, PASCHING megaplex.at/event/linz/kinotour-neo-nuggets

17.10.2025 – Cineplexx, LINZ cineplexx.at/neonuggets-linz

23.10.2025 – Starmovie, STEYR starmovie.at/star-movie-steyr/neonuggets

23.10.2025 – Cineplexx, SALZBURG cineplexx.at/neonuggets-sbg

24.10.2025 – Cineplexx, WIENER NEUSTADT cineplexx.at/neonuggets-wrneustadt

24.10.2025 – Cineplexx Donauzentrum, WIEN cineplexx.at/neonuggets-dz

Pressematerial (EPK, Clips, etc.) steht Ihnen unter: https://constantinfilm-at.publyc.com zur Verfügung.

Trailer & Kurzinhalt:
https://www.constantinfilm.at/kino/neo-nuggets-eine-pulled-pork-komoedie

NEO NUGGETS ist ab dem 16.10. österreichweit in den Kinos zu sehen!

Rückfragen & Kontakt

Agentur Dohr, Marketing & PR
Telefon: 004315321615
E-Mail: office@dohr.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

