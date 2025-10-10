  • 10.10.2025, 13:31:33
Produktrückruf: Trauben aus Syrien

Entspricht nicht EU Standard

Trauben aus Syrian (OTS) - 

Wir wurden soeben von der MA 59 darüber informiert, dass die Trauben aus Syrien einen hohen Gehalt an chemischen Stoffen aufweisen. Daher bitten wir unsere Kunden, die diese Produkte bei uns gekauft haben, sie wieder zurückzubringen, damit wir sie vernichten können.

Lieferanten Name: Hamza Ebrahim Company

Lieferungsdatum: 26.09.2025

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Spaces Square One

Leopold Ungar Platz 2/2 / 1. Stock

1190 Wien

Zweigniederlassung

Laxenburger Straße 365 / B02, 1230 Wien Großmarkt

UID: ATU80814825

Tel: +43 664 2671998

www.green-global.at

Rückfragen & Kontakt

Green Global Handels FlexCo
Ramy Mabrouk, BSc
Telefon: 06642671998
E-Mail: Office@green-global.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

