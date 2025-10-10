- 10.10.2025, 13:31:33
- /
- OTS0103
Produktrückruf: Trauben aus Syrien
Entspricht nicht EU Standard
Wir wurden soeben von der MA 59 darüber informiert, dass die Trauben aus Syrien einen hohen Gehalt an chemischen Stoffen aufweisen. Daher bitten wir unsere Kunden, die diese Produkte bei uns gekauft haben, sie wieder zurückzubringen, damit wir sie vernichten können.
Lieferanten Name: Hamza Ebrahim Company
Lieferungsdatum: 26.09.2025
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Spaces Square One
Leopold Ungar Platz 2/2 / 1. Stock
1190 Wien
Zweigniederlassung
Laxenburger Straße 365 / B02, 1230 Wien Großmarkt
UID: ATU80814825
Tel: +43 664 2671998
Rückfragen & Kontakt
Green Global Handels FlexCo
Ramy Mabrouk, BSc
Telefon: 06642671998
E-Mail: Office@green-global.at
