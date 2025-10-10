  • 10.10.2025, 13:31:03
  • /
  • OTS0102

Korosec: „Ein Kämpfer für bestmögliche Pflege für alle Betroffenen“

Seniorenbundpräsidentin gratuliert Othmar Karas zur Wiederwahl als Hilfswerk-Präsident

Wien (OTS) - 

Othmar Karas ist heute von der Generalversammlung des Hilfswerks zum Präsidenten wiedergewählt worden. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec gratuliert ihm herzlich: „Er setzt sich seit Jahren mit viel Energie und großer Expertise in einem – demografiebedingt – sehr herausfordernden Bereich ein: der Pflege. Er ist ein Kämpfer für bestmögliche Pflege für alle Betroffenen.“

Othmar Karas liefere immer wieder gute Reform- und Verbesserungsanregungen wie jene, dass der Wohnsitz nicht über die Pflege entscheiden dürfe: „Auch ich fordere einheitliche Versorgungsstandards.“

Bereits seit 1998 steht der vormalige Erste Vizepräsident des EU-Parlaments der größten NGO im Bereich der Pflege zu Hause vor. 10.000 Menschen sind in sieben Bundesländern für das Hilfswerk tätig. „Sie leisten einen großen und dankenswerten Beitrag für Betroffene, Angehörige und die gesamte Gesellschaft“, sagt Korosec.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright