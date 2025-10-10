Korosec: „Ein Kämpfer für bestmögliche Pflege für alle Betroffenen“

Wien (OTS) -

Othmar Karas ist heute von der Generalversammlung des Hilfswerks zum Präsidenten wiedergewählt worden. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec gratuliert ihm herzlich: „Er setzt sich seit Jahren mit viel Energie und großer Expertise in einem – demografiebedingt – sehr herausfordernden Bereich ein: der Pflege. Er ist ein Kämpfer für bestmögliche Pflege für alle Betroffenen.“

Othmar Karas liefere immer wieder gute Reform- und Verbesserungsanregungen wie jene, dass der Wohnsitz nicht über die Pflege entscheiden dürfe: „Auch ich fordere einheitliche Versorgungsstandards.“

Bereits seit 1998 steht der vormalige Erste Vizepräsident des EU-Parlaments der größten NGO im Bereich der Pflege zu Hause vor. 10.000 Menschen sind in sieben Bundesländern für das Hilfswerk tätig. „Sie leisten einen großen und dankenswerten Beitrag für Betroffene, Angehörige und die gesamte Gesellschaft“, sagt Korosec.