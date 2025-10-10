  • 10.10.2025, 13:16:34
ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Pressl, Gemeindebundpräsident

Am 12. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Das Ergebnis zeigt Verantwortung für Österreich und die Gemeinden“, sagt Gemeindebundpräsident Johannes Pressl zum Abschluss der Beamtengehaltsverhandlungen. Und er appelliert an die Länder, diesen Abschluss zu übernehmen, denn an den Geldsorgen der Gemeinden hat sich wenig geändert. Die Budgetziele des Bundes werden die Gemeinden nicht erreichen, sagt Pressl, aber es gebe Einsparungsmöglichkeiten. Was versteht der Gemeindebundpräsident unter Multidienstleistungsverbänden, warum erhofft er sich mehr finanzielle Unterstützung vom Bund und wie steht es um die Verhandlungen beim Stabilitätspakt? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Isabelle Daniel, „oe24“, und Helma Poschner, ORF.

