Pensionsversicherung (PV) warnt vor SMS-Betrug

Wien (OTS) -

10. Oktober 2025. Aktuell sind betrügerische SMS im Namen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) im Umlauf. Die Pensionsversicherung (PV) warnt: Geben Sie niemals sensible Daten bekannt und melden Sie verdächtige Nachrichten umgehend.

Die Pensionsversicherung warnt vor betrügerischen SMS, die derzeit vermehrt im Umlauf sind. Die gefälschten SMS geben vor, dass eine neue Mitteilung mit wichtigen Informationen zur Pension vorliegt. Über einen in der SMS enthaltenen Link wird auf eine gefälschte Website weitergeleitet, auf der persönliche Daten und Kontoinformationen abgefragt werden.

Fälschung erkennen

Daran können Betroffene Fälschungen erkennen:

Die angegebene Webadresse, z. B. pv-at.live/verif entspricht nicht der offiziellen Website der PV. Die offizielle Website der Pensionsversicherung lautet https://www.pv.at.

Außerdem finden sich im Absender Rechtschreibfehler wie „Österreichische pensionlversicherung“.

Die Pensionsversicherung (PV) stellt klar, dass niemals über SMS zu einer Dateneingabe aufgefordert wird. Weiters ruft die PV die Bevölkerung auf, nicht auf verdächtige Links in SMS zu klicken oder persönliche Daten einzugeben.

Verhalten im Verdachtsfall

Seien Sie misstrauisch bei unbekannten Absender*innen oder unterdrückten Nummern.

Geben Sie niemals persönliche Daten, Bankverbindungen oder Passwörter weiter – die Pensionsversicherung fragt solche Informationen nicht telefonisch ab.

Informieren Sie die Pensionsversicherung bei verdächtigen Nachrichten.

Melden Sie den Vorfall bei der Polizei oder auf offiziellen Plattformen für Betrugswarnungen (z. B. www.rtr.at).

Informieren Sie Familie und Freunde über diese Betrugsmasche.

Sollten Sie Zweifel an der Echtheit einer Nachricht haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns direkt über unsere offiziellen Kanäle, bevor Sie antworten. Hier finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten: https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/kontakt