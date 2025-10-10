  • 10.10.2025, 13:11:02
„Das Gespräch“ über „Sexuelle Gewalt durch Jugendbanden: Braucht es nach dem Freispruch strengere Gesetze?“

Am 12. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Georg Kodek, Julia Herr, Susanne Fürst und Hedwig Wölfl

Der Freispruch für zehn Burschen im sogenannten „Fall Anna“ emotionalisiert Gesellschaft und Politik. Ist Kritik an dem Urteil gerechtfertigt? Braucht es strengere Gesetze, um Mädchen und Frauen besser zu schützen? Und wie groß ist das Ausmaß sexueller Gewalt und Kriminalität durch Burschen und junge Männer?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Georg Kodek
Präsident des Obersten Gerichtshofs

Julia Herr
Stellvertretende Klubvorsitzende SPÖ

Susanne Fürst
Nationalratsabgeordnete FPÖ

Hedwig Wölfl
Psychologin, Opferschutzexpertin „Die Möwe“

