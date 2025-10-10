  • 10.10.2025, 12:55:02
WM-Qualifikationsspiel Österreich – San Marino: Bis zu 949.000 Fußballfans im ORF bei historischem Torrekord von Marko Arnautovic

Wien (OTS) - 

Der mit 10:0 historisch hoch ausgefallene Pflichtsieg der österreichischen Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino in Wien erreichte auch Topreichweiten im ORF: Bis zu 949.000 Fans und im Schnitt 890.000 sahen gestern, Donnerstag, 9. Oktober 2025, die zweite Halbzeit live in ORF 1, in der Marko Arnautovic in der 84. Spielminute Toni Polster als österreichischen Rekordtorschützen ablöste und seinen Emotionen freien Lauf ließ. Der Marktanteil lag bei 38 Prozent bzw. in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre bei 42 bzw. 47 Prozent.

Auch die ORF-Video-Streams (Spiel, Vor- und Nachberichterstattung) fanden großes Interesse: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand bisher österreichweit insgesamt 209.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 856.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 10,6 Millionen Minuten. Der Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels erreichte eine Durchschnittsreichweite von 84.000.

