SPÖ-Harrer/Oberrauner zum Breitbandausbau: „Von besserer Infrastruktur profitieren wir alle“

Wien (OTS) -

SPÖ-Digitalisierungssprecher Peter Manfred Harrer und SPÖ-Forschungs- und Innovationssprecherin Petra Oberrauner begrüßen die heutige Ankündigung der Bundesregierung, den Breitbandausbau in Österreich weiter voranzutreiben. Harrer betont die Wichtigkeit, trotz der schwierigen budgetären Situation in den Breitbandausbau zu investieren: „Dank vieler Jahre in der steirischen Kommunalpolitik weiß ich, wie wichtig der Breitbandausbau vor allem auch für den ländlichen Raum ist. Ob Unternehmen, Privatpersonen oder Institutionen wie etwa Schulen – von einer besseren digitalen Infrastruktur profitieren alle.“ Ganz ähnlich sieht es auch Oberrauner: „Die jetzt bereitgestellten Fördermittel helfen dabei, den flächendeckenden Ausbau von schnellem Internet in allen Regionen sicherzustellen. Das stärkt unsere Gemeinden als Wirtschaftsstandorte und sorgt für faire Chancen und gute Lebensbedingungen für alle Menschen.“ ****

Dass mit dem Fördercall „OpenNet 3. Ausschreibung“ nun gezielt in vergleichsweise noch schlecht ausgebaute Gemeinden in Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich investiert wird, freut die Kärntner Abgeordnete Oberrauner: „Das ist ein wichtiges Signal der Fairness gegenüber diesen Gemeinden, die bei früheren Fördercalls nicht berücksichtigt wurden und von der Vorgängerregierung mit dem Versprechen auf eine weitere Förderrunde vertröstet worden waren.“ Für Peter Manfred Harrer ist zudem die langfristige budgetäre Absicherung des Breitbandausbaus entscheidend: „Dass für die Jahre 2027 bis 2029 jährlich 40 Mio. Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung stehen, zeigt, dass die Regierung hier eine klare Linie verfolgt und Planungssicherheit schafft. Nur so lässt sich der Breitbandausbau in Österreich zukünftig gestalten.“ (Schluss) mf/bj