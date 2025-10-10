PK: Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften

Graz (OTS) -

Der neue Umweltkontrollbericht zeigt weiter dringenden Handlungsbedarf auf. Doch nicht nur die Umwelt selbst gerät unter Druck – auch jene, die sie schützen wollen. NGOs und Umweltanwaltschaften werden zunehmend in ihren Rechten beschnitten.

In einer hybriden Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2025, um 10:00 Uhr (in Graz) sprechen Vertreter des Österreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins über die beunruhigenden Entwicklungen – und darüber, was auf dem Spiel steht. Zudem werden weitere Naturschutzorganisationen via Videobotschaft zu Wort kommen.

WAS: Hybride Pressekonferenz zum Thema “Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften”

WANN: Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr

WO: Link zum Livestream

Sowie gerne auch vor Ort: IntercityHotel Graz, Finkengasse 2, 8020 Graz (Nähe Hauptbahnhof)

GESPRÄCHSPARTNER:

· Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins

· Roland Stierle, Präsident des Deutschen Alpenvereins

Die Pressekonferenz findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Graz statt – mit über 500 Funktionärinnen und Funktionären aus ganz Österreich.

