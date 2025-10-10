  • 10.10.2025, 12:00:03
PK: Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften

Einladung zur hybriden (!) Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr in Graz

Graz (OTS) - 

Der neue Umweltkontrollbericht zeigt weiter dringenden Handlungsbedarf auf. Doch nicht nur die Umwelt selbst gerät unter Druck – auch jene, die sie schützen wollen. NGOs und Umweltanwaltschaften werden zunehmend in ihren Rechten beschnitten.

In einer hybriden Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2025, um 10:00 Uhr (in Graz) sprechen Vertreter des Österreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins über die beunruhigenden Entwicklungen – und darüber, was auf dem Spiel steht. Zudem werden weitere Naturschutzorganisationen via Videobotschaft zu Wort kommen.

WAS: Hybride Pressekonferenz zum Thema “Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften”

WANN: Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr

WO: Link zum Livestream

Sowie gerne auch vor Ort: IntercityHotel Graz, Finkengasse 2, 8020 Graz (Nähe Hauptbahnhof)

GESPRÄCHSPARTNER:
· Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins
· Roland Stierle, Präsident des Deutschen Alpenvereins

Die Pressekonferenz findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Graz statt – mit über 500 Funktionärinnen und Funktionären aus ganz Österreich.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung an peter.neuner-knabl@alpenverein.at.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Alpenverein
Mag. Peter Neuner-Knabl
E-Mail: presse@alpenverein.at
Website: https://www.alpenverein.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
