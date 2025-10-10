Grüne wählen Zadić und Kaineder zu Stellvertreter:innen

Wien (OTS) -

Beim heutigen Erweiterten Bundesvorstand (EBV) der Grünen wurden Alma Zadić und Stefan Kaineder mit großer Mehrheit zu den Stellvertreter:innen von Bundessprecherin Leonore Gewessler gewählt.

„Ich freue mich sehr und gratuliere Alma Zadić und Stefan Kaineder ganz herzlich zu ihrer Wahl als Stellvertreter:innen. Alma und Stefan kämpfen mit viel Erfahrung, Herzblut und immer mit offenem Ohr für die Anliegen der Menschen in Österreich und ich bin unheimlich froh, sie an meiner Seite zu wissen. Gemeinsam werden wir fest an der Seite der Menschen stehen. So viele Menschen wie noch nie sind bei uns dabei und das ist gut so, weil es gerade jetzt starke Grüne braucht. Während die Regierung Milliarden in die Naturzerstörung steckt und bei den Menschen kürzt, kämpfen wir dafür das Leben wieder leichter zu machen. Günstige Energie, leistbare Öffis, mehr Kinderbetreuungsplätze – das alles sind ganz konkrete Schritte dorthin für die wir Grüne laut bleiben“, sagt Bundessprecherin Leonore Gewessler.

„Es ist mir eine große Ehre, Teil dieses Teams zu sein und an Leonores Seite für die Grünen Verantwortung zu übernehmen. Wir werden der FPÖ nicht einfach dabei zuschauen, wie sie die Demokratie Stück für Stück zerschlagen wollen. Sondern dagegen halten und sie als das benennen, was sie ist: Eine Partei, die unser Miteinander zerstören will und im Interesse Putins handelt statt für Österreich“, sagt Alma Zadić, frisch gewählte Stellvertreterin der Bundessprecherin.

„Ich freue mich riesig gemeinsam mit Leonore und Alma dafür zu arbeiten, dass es in diesem Land auch wieder bergauf gehen kann. Auf diesem Weg werden wir auch ein Angebot für all jene sein, die jetzt von der SPÖ, ihrer Betonierwut, leeren sozialpolitischen Ankündigungen und den vielen Umfallern enttäuscht sind. In Kärnten, Salzburg und Oberösterreich ist die SPÖ bereit, den Putin Freunden Österreichs die Tür ins Landhaus zu öffnen. Mit uns Grünen muss man das nicht fürchten“, sagt Stefan Kaineder, wiedergewählter Stellvertreter der Bundessprecherin.

Der EBV ist nach dem Bundeskongress das zweithöchste willensbildende Organ der Bundespartei und tagt mindestens viermal im Jahr. Er besteht aus den Mitgliedern des Bundesvorstandes, dem:der Sprecher:in des 10. Bundeslandes, jeweils einem:r Vertreter:in des Europaparlaments und der Grünen Bildungsakademie, zwei Vertreter:innen der Abgeordneten zum Nationalrat sowie je eine:r Vertreter:in der Landesparteien. Landesorganisationen, die im Landtag vertreten sind, entsenden je eine:n weitere:n Delegierte:n.