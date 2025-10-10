- 10.10.2025, 11:23:04
AVISO: Montag, 13. Oktober 2025, 9:00 Uhr, Parlament – Bildung ist kein Nebenjob!
Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern oft unter prekären Bedingungen. Mit der Kampagne “Job First, Studium Second?“ macht die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) auf die schwierige Vereinbarkeit von Studium und Arbeit aufmerksam und unterstützt Studierende mit neuen Beratungsangeboten direkt. Die Kampagne startet am Montag mit einer Auftaktaktion vor dem Parlament.
Datum: Montag, 13. Oktober 2025
Uhrzeit: 09:00 Uhr
Ort: Vor dem Parlament, Wien
Anlass: Auftakt der Arbeitsrechtskampagne der ÖH
