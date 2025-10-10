  • 10.10.2025, 11:23:04
AVISO: Montag, 13. Oktober 2025, 9:00 Uhr, Parlament – Bildung ist kein Nebenjob!

Wien (OTS) - 

Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern oft unter prekären Bedingungen. Mit der Kampagne “Job First, Studium Second?“ macht die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) auf die schwierige Vereinbarkeit von Studium und Arbeit aufmerksam und unterstützt Studierende mit neuen Beratungsangeboten direkt. Die Kampagne startet am Montag mit einer Auftaktaktion vor dem Parlament.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Datum: Montag, 13. Oktober 2025
Uhrzeit: 09:00 Uhr
Ort: Vor dem Parlament, Wien
Anlass: Auftakt der Arbeitsrechtskampagne der ÖH

Rückfragen & Kontakt

Bianca Ivan
Telefon: +43 676 88852221
E-Mail: bianca.ivan@oeh.ac.at
Website: https://www.oeh.ac.at/referate/referat-fuer-
oeffentlichkeitsarbeit-presse-progress/

