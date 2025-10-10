AVISO: Montag, 13. Oktober 2025, 9:00 Uhr, Parlament – Bildung ist kein Nebenjob!

Wien (OTS) -

Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern oft unter prekären Bedingungen. Mit der Kampagne “Job First, Studium Second?“ macht die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) auf die schwierige Vereinbarkeit von Studium und Arbeit aufmerksam und unterstützt Studierende mit neuen Beratungsangeboten direkt. Die Kampagne startet am Montag mit einer Auftaktaktion vor dem Parlament.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Datum: Montag, 13. Oktober 2025

Uhrzeit: 09:00 Uhr

Ort: Vor dem Parlament, Wien

Anlass: Auftakt der Arbeitsrechtskampagne der ÖH