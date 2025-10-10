AVISO – Mittwoch, 15. Oktober, 19.00 Uhr: Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2024

Wien (OTS) -

Kommenden Mittwoch, 15. Oktober 2025, findet die Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2024 an Richard Cockett statt – eine Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs, des Karl-Renner-Instituts und der sozialdemokratischen Bildungsorganisation. Der Hauptpreis 2024 geht an den britischen Historiker und Journalisten für sein Werk „Stadt der Ideen. Als Wien die moderne Welt erfand“, das 2024 im Molden Verlag erschienen ist. Cocketts zentrale These: Wien habe den Grundstein für einen Großteil der geistigen und kulturellen Produktion der westlichen Welt im 20. Jahrhundert gelegt. ****

Wien sei eine Innovationsmatrix gewesen, deren Beitrag für die Geistesgeschichte der Welt des 20. Jahrhunderts mit politischer Innovation und gesellschaftlicher Vision nicht zu überschätzen sei. Widerstreit und gegenseitige Befruchtung vielfältiger Sprachen, Ideologien und Kulturen waren das Triebmittel dieser Versuchsstation der Moderne. Mit einer gelungenen Verbindung von fundierter Recherche und erzählerischem Talent zeigt der Autor, wie Wien als Stadt des Austauschs und der Auseinandersetzung maßgeblich zur Gestaltung moderner Demokratien beigetragen hat. Der Journalist beim Londoner „The Economist“ verdeutlicht, wie eine Rückbesinnung auf die progressiven Ideen der Vergangenheit auch in der Gegenwart Lösungsansätze für soziale, politische und kulturelle Probleme bieten kann.

Seit 1993 wird vom Karl-Renner-Institut in Zusammenarbeit mit dem SPÖ-Parlamentsklub und der sozialdemokratischen Bildungsorganisation jährlich der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch verliehen.

Zeit: Mittwoch, 15. Oktober 2025,19.00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Programm

Eröffnung und einleitende Worte

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Hannes Swoboda, MEP ret. und Vorsitzender der Jury

Laudatio

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Festrede (in Englisch mit deutscher Übersetzung)

Richard Cockett

Moderation

Astrid Kuffner

