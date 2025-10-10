  • 10.10.2025, 11:17:32
  • /
  • OTS0070

NEOS danken Steffi Krisper für ihre Arbeit im Nationalrat

Hoyos: „Steffi Krisper wird ihr Engagement für Reformen auch weiterhin im Erweiterten Vorstand von NEOS einbringen. NEOS danken ihr für ihren jahrelangen Einsatz im Nationalrat.“

Wien (OTS) - 

Nach der Ankündigung der NEOS-Nationalratsabgeordneten Steffi Krisper, ihr Nationalratsmandat mit Ende Oktober zurückzulegen, bedankt sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos für ihre Arbeit im Hohen Haus. Krisper werde weiterhin als NEOS-Mitglied und als Mitglied des Erweiterten Vorstands eine laute Stimme für einen funktionierenden und unabhängigen Rechtsstaat sein: „Ich bedanke mich im Namen der gesamten Organisation bei Steffi Krisper für ihre Arbeit im Nationalrat. Gerade ihre Arbeit für eine Justiz frei von politischem Einfluss wird über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Steffi wird auch weiterhin im Erweiterten NEOS-Vorstand und als NEOS-Mitglied aktiv an Reformen für Österreich arbeiten. Für ihre berufliche Zukunft und die Zeit mit ihrer Familie wünschen wir ihr alles Gute.“

Zuletzt war Krisper auch federführend an den Regierungsverhandlungen im Bereich Migration und Asyl beteiligt und hat sich als Justizsprecherin für eine unabhängige und weisungsfreie Justiz eingesetzt. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem Mitglied im BVT- und Ibiza-U-Ausschuss. Die Übergabe ihrer Sprecherinnen-Rolle werde in den kommenden Wochen in Ruhe in enger Zusammenarbeit mit dem NEOS-Parlamentsklub erfolgen. Auch über die Nachfolge auf dem NEOS-Nationalratsmandat werde zeitnah informiert.

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
presse@neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright