NEOS danken Steffi Krisper für ihre Arbeit im Nationalrat

Wien (OTS) -

Nach der Ankündigung der NEOS-Nationalratsabgeordneten Steffi Krisper, ihr Nationalratsmandat mit Ende Oktober zurückzulegen, bedankt sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos für ihre Arbeit im Hohen Haus. Krisper werde weiterhin als NEOS-Mitglied und als Mitglied des Erweiterten Vorstands eine laute Stimme für einen funktionierenden und unabhängigen Rechtsstaat sein: „Ich bedanke mich im Namen der gesamten Organisation bei Steffi Krisper für ihre Arbeit im Nationalrat. Gerade ihre Arbeit für eine Justiz frei von politischem Einfluss wird über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Steffi wird auch weiterhin im Erweiterten NEOS-Vorstand und als NEOS-Mitglied aktiv an Reformen für Österreich arbeiten. Für ihre berufliche Zukunft und die Zeit mit ihrer Familie wünschen wir ihr alles Gute.“

Zuletzt war Krisper auch federführend an den Regierungsverhandlungen im Bereich Migration und Asyl beteiligt und hat sich als Justizsprecherin für eine unabhängige und weisungsfreie Justiz eingesetzt. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem Mitglied im BVT- und Ibiza-U-Ausschuss. Die Übergabe ihrer Sprecherinnen-Rolle werde in den kommenden Wochen in Ruhe in enger Zusammenarbeit mit dem NEOS-Parlamentsklub erfolgen. Auch über die Nachfolge auf dem NEOS-Nationalratsmandat werde zeitnah informiert.