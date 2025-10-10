AVISO Online-PK: WWF und Ökobüro kritisieren erhebliche Mängel im Entwurf zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Wien (OTS) -

Anlässlich des Endes der Stellungnahmefrist am 21. Oktober präsentieren WWF und Ökobüro ihre gemeinsame Analyse des aktuellen Entwurfs zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EABG). Die Umweltorganisationen zeigen darin erhebliche Mängel auf und legen konkrete Verbesserungsvorschläge vor, damit Österreich seine Ausbauziele effizient, naturverträglich und gut geplant erreichen kann.



Wann? Am Mittwoch, 15. Oktober um 9:00 Uhr

Wo? Online per Zoom – wir bitten um Vorab-Anmeldung unter: https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_NNBnbN_qQ1u7NYiN9J8ttQ



Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

- Bettina Urbanek, Gewässerschutzexpertin, WWF Österreich

- Viktoria Ritter, Umweltjuristin, Ökobüro