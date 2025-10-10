Dips&Drops in Flachau unter den Top 3 der „Hotelimmobilie des Jahres 2025“

Flachau/München (OTS) -

Unter 25 Bewerbern aus 9 europäischen Ländern – von der Türkei bis Island – nominierte die Jury 10 Spitzenhotels. Schlussendlich erreichte das familiengeführte Haus aus dem Salzburger Land das Finale der besten drei Hotels. Die feierliche Preisverleihung fand im Bayerischen Hof in München statt.

Das Dips&Drops, bekannt für sein einzigartiges Konzept als Bike- & Skihotel mit 360 Grad Angebot, überzeugte mit moderner Architektur, Nachhaltigkeit und einem durchdachten Mix aus Sport, Entspannung, Business Hub und Familienfreundlichkeit. Obwohl der Sieg knapp an ein anderes Projekt ging, ist die Platzierung unter den Top 3 ein beeindruckender Erfolg. Besonders für einen Betrieb aus dem Pongau, der sich gegen internationale Player aus Spanien, Italien und Deutschland behauptete.

Geschäftsführer Hans Harml nahm die Auszeichnung gemeinsam mit Marketing-Managerin Carmen Hauser sowie den Architektinnen von blocher partners GmbH Ricarda Butenholz und Anja Pangerl entgegen. „Es ist eine riesige Ehre unter den Finalisten zu sein. Dass ein Betrieb unserer Größe es bis in die letzte Runde geschafft hat, zeigt, dass wir mit unserem Konzept – einem Mix aus Sport, Action, Erholung und luxury Lifestyle – genau den Nerv der Zeit treffen“, so Harml.

Ein Vorzeigeprojekt für modernen Alpentourismus

Seit der Eröffnung setzt das Dips&Drops Maßstäbe: Mit 92 Zimmern, Pools, Saunen, einem Gym (das selbst das Team des FC St. Pauli nach seinem Sommertrainingslager im Juli 2025 lobte), Eventräumen für Konferenzen und Firmen Incentives und einem 360 Grad Angebot, hat sich das Haus als Vorzeigeprojekt für modernen Alpentourismus etabliert. Die Nominierung unterstreicht nicht nur die architektonische und betriebliche Qualität, sondern auch die Vision, Urlaub im Salzburger Land neu zu denken. Als Hub für Sportbegeisterte, Genießer und Familien gleichermaßen.

Für die Region ist die Auszeichnung ein Aushängeschild: „Flachau beweist damit einmal mehr, dass es nicht nur als Ski- und Bike-Mekka glänzt, sondern auch mit innovativen Hotelkonzepten international punkten kann“, heißt es aus Kreisen des Regionalverbandes.