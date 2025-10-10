FPÖ – Hafenecker: „Die Neos schlagen immer deutlicher den FDP-Kurs ein!“

Wien (OTS) -

Nach dem Rückzug der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper sieht FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker die Neos immer mehr in Richtung FDP unterwegs: „Stephanie Krisper hat in ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in den Untersuchungsausschüssen engagiert an der Aufklärung der unterschiedlichen Untersuchungsgegenstände mitgearbeitet. Diese Eigenschaft scheint – wie Krisper selbst gegenüber der APA zwischen den Zeilen erklärt – bei den Neos seit dem Eintritt in die Regierung nicht mehr gewünscht zu sein. Die Neos demontieren sich damit schrittweise selbst und steuern geradewegs in Richtung des FDP-Schicksals. Wie bekannt, sind die Deutschen Liberalen seit der letzten Bundestagswahl nicht mehr im deutschen Bundestag vertreten. Beobachtet man die Umfragen, dann droht auch den Neos dieses Schicksal.“

Hafenecker zeigte sich auch gespannt, wer im anstehenden Untersuchungsausschuss in der Causa Pilnacek bei den Neos die Aufklärungsarbeit übernimmt: „Es würde mich wundern, wenn die Neos hier jemanden nominieren, der ernsthaft mithilft, den ‚tiefen Staat‘ der ÖVP aufzudecken. Dafür fühlen sich Meinl-Reisinger & Co im Regierungsbettchen mit der ÖVP viel zu wohl.“