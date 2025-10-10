  • 10.10.2025, 10:45:32
NEOS-Parlamentsklub dankt Stephanie Krisper für ihren langjährigen Einsatz als Abgeordnete im Nationalrat

Klubobmann Shetty dankt Krisper für ihr leidenschaftliches Engagement über 7 Jahre

Wien (OTS) - 

Steffi Krisper ist seit 2017 Teil des NEOS-Parlamentsklubs. Zuletzt war sie federführend an den Regierungsverhandlungen im Bereich Justiz, Migration und Asyl beteiligt und hat sich als Justizsprecherin für eine unabhängige und weisungsfreie Justiz eingesetzt. Nun hat Steffi Krisper angekündigt, mit Ende Oktober ihr Mandat im Nationalrat zurückzulegen.

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty: „Wir danken Steffi Krisper für ihr jahrelanges Engagement im Sinne eines funktionierenden Rechtsstaats und einer unabhängigen Justiz. Steffi hat sich durch ihren Einsatz einen besonderen Platz im Parlament erarbeitet.“

Der NEOS-Parlamentsklub wird ihren Einsatz für einen unabhängigen und korruptionsfreien Rechtsstaat in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen und an der Umsetzung der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft arbeiten. Damit bleibt eines der zentralen Reformanliegen von Steffi Krisper – eine Justiz frei von politischem Einfluss – im Zentrum unseres Engagements.

„Wir durften Steffi Krisper außerdem als kompromisslose Aufklärerin erleben. Wir wünschen ihr sowohl beruflich als auch privat alles Gute für die Zukunft.“

Steffi Krisper bleibt Mitglied von NEOS und gehört weiterhin dem Erweiterten Vorstand an. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem Mitglied im BVT- und Ibiza-U-Ausschuss. Abgelöst wurde sie als Fraktionsführerin in den U-Ausschüssen durch den nunmehrigen Klubobmann Yannick Shetty. Den anstehenden U-Ausschuss übernimmt wie bereits verkündet die Juristin und Abgeordnete Sophie Wotschke.

