Unterhaltung trifft auf Verantwortung – ADMIRAL Symposium 2025

Wie viel Verantwortung steckt in Entertainment? Und was bedeutet zeitgemäße Führung in Zeiten des Wandels? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ADMIRAL Symposiums 2025, das am 8. und 9. Oktober in der Topgolf-Anlage bei Wien stattfand. Unter dem Titel „Responsible Entertainment & Leadership“ bringt die ADMIRAL Gruppe hochkarätige Expert:innen, Führungskräfte und Trainer:innen zusammen – und setzt damit ein starkes Zeichen für verantwortungsvolles Handeln in einer dynamischen Branche.

„Verantwortungsvoll zu agieren bedeutet für uns nicht, Trends hinterherzulaufen, sondern selbst Maßstäbe zu setzen“, betont Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, die durch das Programm führte.

Tag 1: Fokus auf Responsible Entertainment

Der erste Tag widmete sich dem verantwortungsvollen Umgang mit Unterhaltung und Glücksspiel.

Dr. Kurosch Yazdi-Zorn (Kepler Universitätsklinikum) ging der Frage nach, ob Menschen glücklich oder zufrieden sind – und warum wir diese Begriffe so oft verwechseln.

Dr. Oliver Scheibenbogen (Anton Proksch Institut) beleuchtete, wie sehr das Frontalhirn bei Glücksspielentscheidungen mitredet.

Darüber hinaus lieferten Workshops zu „Sicher im Arbeitsalltag – Grenzen wahren, Mitarbeitende schützen“ und „Auftritts- und Gesprächssituationen professionell meistern“ praktische Werkzeuge für den Berufsalltag.

Tag 2: Leadership als DNA

Dieser Tag stand ganz im Zeichen der unternehmensinternen Weiterentwicklung. „Veränderung ist kein Neuland, es ist unsere DNA“ – unter diesem Leitgedanken fand der zweite Tag statt, an dem die Führungskräfte von ADMIRAL im Mittelpunkt standen. Ziel war, gemeinsam mit Kolleg:innen neue Perspektiven zu eröffnen. Eine interaktive Q&A-Runde mit dem Management, Fishbowl-Diskussionen und mehrere Workshop-Sessions machten den Tag zum Praxislabor für zukunftsorientierte Führung.

Verantwortung trifft Austausch

„Mit dem Symposium wollen wir Dialog stiften – zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Verantwortung und Innovation, zwischen Führung und Mitarbeitenden“, so Jürgen Irsigler, Geschäftsführer der ADMIRAL Sportwetten GmbH.

Über ADMIRAL

ADMIRAL ist ein führendes österreichisches Unternehmen in den Bereichen Sportwetten, Unterhaltung und Gaming-Technologie. Mit Sitzen in Wiener Neudorf und Gumpoldskirchen und einer starken Präsenz in ganz Österreich bietet ADMIRAL hochwertige Produkte und Dienstleistungen für ein modernes Freizeitangebot. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung, technologischem Know-how sowie einem starken Bekenntnis zu Verantwortung und Qualität zählt ADMIRAL mit seinen rund 1.500 Mitarbeitenden heute zu den marktprägenden Akteuren der Branche.

Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet Wetten auf mehr als 30 verschiedene Sportarten an und ist die Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Teil der ADMIRAL Sportwetten GmbH ist die ADMIRAL Technologies GmbH. Dort sind über 150 Mitarbeitende in der Software- und Produktentwicklung, im Buchmacherwesen sowie im IT-Engineering tätig und entwickeln für das Sportwettenangebot Software- und Dienstleistungslösungen auf höchstem Niveau. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.285 Glücksspielgeräten an 143 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

Seit September 2025 ist ADMIRAL Teil der Tipico Gruppe (www.tipico-group.com), ein international tätiges Sportwett-, Gaming- und Technologie-Unternehmen mit mehreren europäischen Standorten.