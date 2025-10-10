„betrifft: uns“-Reportage zum Thema „Ukrainische Geflüchtete: Gekommen, um zu bleiben?

Wien (OTS) -

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben Zehntausende Menschen in Österreich Zuflucht gesucht. Viele mussten ihr gewohntes Leben hinter sich lassen: ihre Heimat, ihre Arbeit, ihre Familie. Drei Jahre später sieht die Lebensrealität dieser Menschen sehr unterschiedlich aus. Einige konnten sich in Österreich ein neues Zuhause aufbauen. Sie haben Arbeit gefunden, ihre Kinder gehen zur Schule und sie sprechen gut Deutsch. Für andere ist der Alltag herausfordernd: Sprachbarrieren, komplizierte Bürokratie oder finanzielle Sorgen machen das Ankommen schwierig.

Wie geht es für diese Menschen weiter? Bleiben sie in Österreich oder hoffen sie auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat? In „betrifft: uns“ begleiten Amira Ali, Isabelle Reitbauer und Matt Sartin am Samstag, dem 11. Oktober 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 15. Oktober, um 22.40 Uhr in ORF 1 und jeweils auch auf ORF ON ukrainische Geflüchtete und geben Einblicke in ihren Alltag, ihre Wünsche und ihre Sorgen.