PRVA vernetzt junge Kommunikationstalente und führende Unternehmen

Wien (OTS) -

Führende Kommunikationsunternehmen trafen auf Studierende, Absolvent:innen und Young Professionals

Das Career-Speed-Networking in lockerer Atmosphäre fand in Kooperation mit OBSERVER Brand Intelligence und WUMA (WU MSc Marketing Alumni & Studierendenclub) statt

Den Traumjob zu finden, ist selten einfach. Der Public Relations Verband Austria macht deshalb mit dem Talent Garden den Berufseinstieg ein Stück einfacher: Bereits zum vierten Mal bringen PRVA und OBSERVER Brand Intelligence junge Talente mit Top-Arbeitgeber:innen aus der Kommunikationsbranche zusammen. Eine Chance, die mit Begeisterung genutzt wird: Rund 100 junge Kommunikationstalente fanden sich am 9. Oktober 2025 im Jo & Joe am Wiener Westbahnhof zum Talent Garden ein, um sich mit Agenturen, Unternehmen und Institutionen zu vernetzen.

„Mit dem Talent Garden schaffen wir eine dieser vielzitierten ‚Win-Win-Situationen‘ indem wir junge Talente, am Beginn ihrer Karriere und potenzielle Arbeitgeber:innen, die qualifizierte und engagierte Mitarbeitende suchen, in einer lockeren Atmosphäre abseits formeller Vorstellungsgespräche zusammenbringen“, sagt Ingrid Gogl, Präsidentin des PRVA. 2025 wurde der Talent Garden erstmals in Kooperation mit WUMA gestaltet.

Stephan Ifkovits, Head of Communications bei OBSERVER, verrät:

„Ich bin selbst Fan dieses einzigartigen Events und freue mich daher sehr, dass wir beim OBSERVER die Veranstaltung bereits zum vierten Mal in Folge unterstützen. Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass der Talent Garden jungen Talenten einen spannenden Berufseinstieg ermöglicht hat.“

Career-Talk, Drinks & Pizza

Der Abend startete mit einer Präsentation von Stephan Ifkovits zu den aktuellen Ergebnissen einer Umfrage von OBSERVER und PRVA. Studierende wurden nach Ihren Erwartungen an den Arbeitsmarkt gefragt. Die Resultate widerlegen eindeutig das Vorurteil, dass junge Leute faul und arbeitsscheu seien, so Ifkovits. Im Anschluss gab es einen inspirierenden Panel-Talk, bei dem Anna Kalina-Mahr, Managing Director von Unique Relations und Marlene Erlacher, Teamkoordinatorin Themenmanagement bei den ÖBB, wertvolle Einblicke und Tipps für den Einstieg ins Berufsleben gaben. Bei kühlen Drinks und Pizza trafen im Anschluss die jungen Kommunikationsprofis beim Speed-Networking auf zahlreiche Arbeitgeber:innen,: ikp, The Skills Group | Team Farner, Ecker und Partner, Grayling, bettertogether, das Orthopädische Spital Speising, Philip Morris, Grünberger und Partner, UNIQUE Relations, ÖBB, Ketchum, Komma4 und die Veterinärmedizinische Universität Wien. Für viele dieser Unternehmen ist der Talent Garden ein Fixtermin im Kalender, denn sehr selten hat man so viele engagierte junge Talente an einem Ort – und kann mit ihnen direkt in den persönlichen Austausch gehen.

Starke Partner, starkes Netzwerk

Der „Talent Garden“ ist eine Veranstaltung der PRVA Newcomer, dem Netzwerk der unter 30-jährigen Ein- und Aufsteiger:innen der österreichischen Kommunikationsbranche mit rund 100 Mitgliedern. Ziel ist es, Talente am Beginn ihrer Karriere mit relevanten Arbeitgeber:innen zusammenzubringen und so den Berufseinstieg zu erleichtern. Durch die Kooperation mit OBSERVER Brand Intelligence und WUMAS konnten noch mehr spannende Arbeitgeber:innen aus der Kommunikations- und Marketingbranche eingebunden werden.