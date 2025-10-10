Jürgen Sutterlüty mit Österreichischem Handelspreis 2025 ausgezeichnet

Gmunden (OTS) -

Der visionäre Vorarlberger Handelsmanager Jürgen Sutterlüty wurde gestern Abend in Gmunden (OÖ) mit dem Österreichischen Handelspreis 2025 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe des wichtigsten heimischen Handelspreises fand im Rahmen des Handelsverband-Kongresses „TAG DES HANDELS“ vor rund 400 Gästen statt.

Die Laudatio hielt Klaus Koch, CEO und Eigentümer von Brandtrust. „Jürgen Sutterlüty hat schon vor zwanzig Jahren gewusst: Regionalität ist keine Mode, sondern die Zukunft“, strich Koch hervor. Heute ist Sutterlüty der Lebensmittelhändler mit dem weltweit höchsten Anteil an regionalen Produkten im Sortiment – sie stehen für 35 Prozent des Umsatzes.

Auch Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und HV-Geschäftsführer Rainer Will würdigten den Preisträger für seinen Weitblick und sein umfassendes Wirken für die österreichische Handelsbranche.

Jürgen Sutterlüty: Visionär und Entwickler

Der Ursprung der Lebensmittelkette liegt in einem kleinen Hofladen am landwirtschaftlichen Betrieb seiner Großeltern in Egg im Bregenzerwald. Noch heute basiert das Geschäftsmodell von Sutterlüty auf der anerkannt partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit regionalen bäuerlichen Produzenten.

Jürgen Sutterlüty, geboren 1964, trat 1990 in die Geschäftsführung des Familienunternehmens ein, das er in der Folge 35 Jahre lang leitete. Heute umfasst die Supermarkt-Kette 30 Ländle-Märkte mit 1.000 Mitarbeiter:innen; erst vor zwei Jahren wurden drei ehemalige Billa-Plus-Märkte übernommen. Mit Jahresbeginn 2025 übergab er die Geschäftsführung an seinen Sohn Florian.

Nachhaltiges Denken, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sowie Wertschätzung gegenüber Mensch, Tier und Natur zeichnen Jürgen Sutterlüty ebenso aus wie sein Engagement für die Genusskultur in Vorarlberg. Für seine Verdienste erhielt er u. a. auch den „Goldenen Zuckerhut“ der Lebensmittelzeitung. „Jürgen Sutterlüty redet lieber über Kühe, Bauern und Heu als über Flächenproduktivität und Preise. Er ist ein Mann mit einer Vision – das Wertvollste, das man heute haben kann“, so Laudator Klaus Koch, der den Preisträger als „moralische Instanz für die ganze Branche“ würdigte.

Der Handelsverband und alle seine Mitglieder gratulieren Jürgen Sutterlüty herzlich!

Über den Österreichischen Handelspreis

Der Handelsverband vergibt den Österreichischen Handelspreis seit 2018 als höchste Auszeichnung des heimischen Handels. Der personenbezogene Preis ehrt Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk, die die österreichische Handelsbranche in besonderer Weise geprägt und positiv weiterentwickelt haben.

Die Verleihung erfolgt jährlich im Rahmen des „TAG DES HANDELS“. Die Auswahl der Preisträger trifft eine hochkarätige Jury, bestehend aus dem Präsidium des Handelsverbandes.

Anbei finden Sie ein Foto von Jürgen Sutterlüty (ganz rechts) mit Laudator Klaus Koch (Mitte) und Rainer Will (links) bei der Preisverleihung zu Ihrer Verwendung unter Nennung des Copyrights © f-stop.at.