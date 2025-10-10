Gaza: Diakonie Katastrophenhilfe ist bereit, Hilfe auszuweiten

Wien (OTS) -

Angesichts der Einigung zur ersten Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen betont die Diakonie die Bedeutung von freiem und unabhängigem humanitärem Zugang. „Gut, dass die Waffen schweigen und die Geiseln freikommen werden. Jetzt ist es entscheidend, dass unabhängige Hilfsorganisationen, die jahrelange Erfahrung in humanitärer Nothilfe haben und mit lokalen Partnern vor Ort zusammenarbeiten, umgehend ihre Arbeit aufnehmen können. Die Diakonie Katastrophenhilfe ist bereits in Gaza aktiv und steht bereit, ihre Hilfe auszuweiten“, sagt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Bereits vor Ort – gemeinsam mit lokalen Partnern

Die Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort sei zum einen effizient, zum anderen werde so die betroffene Bevölkerung unterstützt, sich möglichst selbst zu helfen, so Moser weiter.

Zuletzt befanden sich mehr als 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht, rund 66.000 Menschen kamen im Krieg bereits ums Leben. Die medizinische Versorgung ist vielerorts weitgehend zusammengebrochen, viele Menschen hungern. Rund 55.000 Vorschulkinder sind mangelernährt.

Was die Diakonie Katastrophenhilfe tut

Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt bereits im Gazastreifen – etwa durch Lernräume und Mahlzeiten für Kinder in einer Region, in der es kaum noch Schulen gibt. Darüber hinaus hilft sie in den angrenzenden Ländern und überall, wo Hunger und Leid täglicher Begleiter vieler Menschen sind.

Spenden werden dringend erbeten an:

Diakonie Katastrophenhilfe

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333

BIC: GIBAATWWXXX

Spenden-Kennwort: Nothilfe-Gaza

Online spenden: https://www.diakonie.at/nothilfe-gaza