NTS wächst in Kärnten und vergrößert Präsenz im Lakeside Park Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) -

NTS hat in Klagenfurt neue Büroflächen im Lakeside Science & Technology Park bezogen und damit die bisherigen Räumlichkeiten auf 700m2 erweitert. Der neue Standort bietet mit modernen Arbeitsplätzen, großzügigen Meetingräumen und sympathischen Wohlfühlzonen die ideale Umgebung für das wachsende, internationale Team vor Ort und schafft darüber hinaus optimale Voraussetzungen für Innovation und Kundennähe. Das neue Stockwerk im Lakeside Park bietet Platz für 42 Arbeitsplätze, ausgestattet mit Cisco Videokonferenz Technologie.

Der Umzug wurde am 9. Oktober 2025 im Rahmen eines Housewarmings gefeiert und bot die Gelegenheit, den neuen Standort kennenzulernen. Harald Reicher, Territory Manager Steiermark und Kärnten freut sich über den südlichsten NTS Standort in Österreich: „Klagenfurt verbindet wirtschaftlichen Drive mit hoher Lebensqualität. Die Nähe zu Universität, HTLs und Fachhochschulen sichert den Zugang zu top Talenten, und bietet mit dem Lakeside Park ein innovatives Umfeld. Für uns ist Klagenfurt damit ein strategischer Standort für Digitalisierung und Technologie, mit kurzen Wegen, klugen Köpfen und großem Potenzial.“

Attraktiver Standort mit Anbindung an Bildung und Forschung

Mit der Vergrößerung stärkt NTS die Präsenz in einem der innovativsten Technologieparks Österreichs. Das neue Gebäude B17 bietet rund 2.000 Quadratmeter Fläche für Büros, Forschung und ergänzende Infrastruktur. Die nachhaltige Bauweise umfasst unter anderem CO₂ reduzierten Beton, Tiefensonden und eine Photovoltaik Anlage. Das gesamte Umfeld fördert Austausch zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Universität, was den Standort für Mitarbeitende und Kunden gleichermaßen attraktiv macht. Harald Reicher freut sich in seiner Rolle als Standortleiter: “Die Kombination aus Kundennähe, hochqualifizierten Fachkräften und einem modernem IT-Umfeld macht Klagenfurt zu einem besonderen Standort für uns.”

Globale Betreuung mit Wurzeln in Klagenfurt

NTS unterstützt flexible, hybride Arbeitsmodelle, die Mitarbeitenden viele Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen. Der Standort in Klagenfurt zeigt, wie dieser Ansatz erfolgreich umgesetzt wird: Ein 17-köpfiges Team arbeitet hier an nationalen und internationalen Projekten. Gleichzeitig ist Klagenfurt ein zentraler Bestandteil des NTS Operations Centers, das über 225 Mitarbeitende aus 35 Nationen an sechs Standorten, darunter Graz, Wien, Banja Luka, Brisbane und Leipzig, vereint. Ganz im Sinne des Mottos „Relax, We Care“ werden von hier aus Kunden weltweit betreut, persönlich und rund um die Uhr. Das Housewarming bot die Gelegenheit, diese Arbeitswelt live zu erleben, einen Blick hinter die Kulissen des Operations Centers zu werfen und sich zu aktuellen IT-Themen auszutauschen.

Über NTS

RELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum. Gemeinsam mit renommierten High-End-Herstellern werden IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center angeboten.

Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Graz/Österreich, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Derzeit sind rund 870 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 22 Standorten beschäftigt. Neben Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Italien gibt es auch Standorte in Tschechien, Bosnien und Herzegowina, der Schweiz, China, Australien und in den USA. Der Konzernumsatz für das Jahr 2024 lag bei 331 Mio. Euro.