FPÖ – Brucker: Schluss mit ORF/„Standard“-Indoktrinierung an Wiens Schulen!

Exxpress-Bericht zeigt Anti-FPÖ-Beispiel im Unterricht – Bildungsdirektion muss Projekt stoppen

Wien (OTS) - 

„Laut aktuellem Exxpress-Bericht wird in Medienkompetenz-Workshops in Wiener Schulen ein FPÖ-Posting als Negativbeispiel vorgeführt. Damit ist die Grenze zur politischen Beeinflussung überschritten – unsere Klassenzimmer sind keine Propagandabühnen“, kritisiert FPÖ-Wien Mediensprecher, LAbg. Lukas Brucker.

„ORF und Der Standard kündigen für 11. November 2025 einen gemeinsamen Tag der Medienkompetenz am ORF-Mediencampus an. Für diesen Termin liegt öffentlich keine Namensliste der Vortragenden vor. Fakt ist aber: In der Vergangenheit trat u. a. STANDARD-Redakteur Fabian Schmid bei Medienkompetenz-Fortbildungen auf; und der OGH hielt 2024 fest, dass es in der konkreten Fallkonstellation zulässig ist, ihn als ‚politischen Aktivisten‘ zu bezeichnen – ein rechtlich geschütztes Werturteil, keine Tatsachenfeststellung. Neutralität sieht anders aus“, so Brucker.

Die FPÖ Wien fordert daher die sofortige Aussetzung der Workshops an Wiener Schulen. „Unsere Kinder brauchen Bildung, Fakten und echtes kritisches Denken – keine linke Umerziehung“, schließt Brucker. (Schluss)

