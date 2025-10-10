Welthundetag: FAC und TierQuarTier Wien machen in Zukunft gemeinsam auf Hunde in Not aufmerksam

Wien (OTS) -

Zum Welthundetag am 10. Oktober startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club eine besondere Kooperation mit dem TierQuarTier Wien. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die zahlreichen Hunde zu lenken, die aktuell im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause warten.

Mehr als 100 Hunde befinden sich derzeit im TierQuarTier Wien in Betreuung – vom sportlichen Jungspund bis zum erfahrenen Vierbeiner. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie wünschen sich eine zweite Chance und ein Für-immer-Zuhause.

Um die Vierbeiner ins Rampenlicht zu rücken, hat das TierQuarTier gemeinsam mit dem FAC Wien sportliche Kurzvideos produziert. Dafür verbrachten die FAC-Spieler einen Tag im TierQuarTier, hatten jede Menge Spaß mit den Hunden und kickten mit ihnen sogar eine Runde Fußball. Wer am Ende das Match für sich entscheiden konnte, lässt sich auf den Social-Media-Kanälen von TierQuarTier und dem FAC verfolgen.

Dies ist allerdings erst der Startschuss zu einer längerfristig geplanten Kooperation: Beide Institutionen – das TierQuarTier Wien und der FAC Wien – sind nördlich der Donau beheimatet und teilen viele gemeinsame Werte, vor allem in Bezug auf Regionalität, Gemeinschaft und Verantwortung. Beim FAC-Heimspiel gegen den FC Liefering am Samstag, den 18. Oktober, in der Hopfengasse wird das TierQuarTier Wien erstmals offiziell am FAC-Platz als neuer Partner präsentiert. Dabei werden auch mehrere gemeinsame Aktionen vorgestellt, die künftig im Rahmen der Kooperation folgen werden. Zudem wird ab sofort eine Werbeeinschaltung des TierQuarTier Wien auf der LED-Bande bei allen FAC-Heimspielen zu sehen sein. Ein weiteres sichtbares Zeichen der neuen Partnerschaft.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem FAC, denn die regionale Verbundenheit macht diese Kooperation besonders wertvoll. Unsere Hunde hatten sichtlich Freude daran, mit den Profis am Ball zu sein – und die Spieler wohl auch. Ob am Feld oder im Auslauf: Bei uns gibt es viele großartige Hunde, die auf eine neue Mannschaft warten – ihre zukünftige Familie“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Gleichzeitig appelliert das TierQuarTier an alle Hundeliebhaber*innen, bei der Entscheidung für einen Vierbeiner bewusst den Tierschutz in den Vordergrund zu stellen: „Wichtig ist, sich vor der Anschaffung genau zu informieren, welches Tier wirklich zu den eigenen Lebensumständen passt. Qualzuchten sollten unbedingt vermieden werden. Und bevor man sich einen Hund vom Züchter holt, sollte man immer zuerst im Tierheim nachsehen. Ebenso zentral ist es, jeden Hund chippen und registrieren zu lassen, damit sie im Ernstfall schnell wieder nach Hause finden.“, betont Benda.

Die Kooperation zwischen dem FAC und TierQuarTier Wien soll auf die Wichtigkeit des Tierschutzes aufmerksam machen und hoffentlich vielen Hunden den Weg in ein neues Zuhause ebnen.

Auch FAC-Geschäftsführer Wirtschaft, Stefan Krainz, freut sich über die neue Partnerschaft: „Es freut mich sehr, dass wir mit dem TierQuarTier Wien einen neuen Kooperationspartner präsentieren dürfen, der für einen Fußballverein auf den ersten Blick vielleicht etwas untypisch erscheint. Schon in den ersten Gesprächen haben wir jedoch viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden nördlich der Donau gelegenen Institutionen entdeckt. Vor allem ein familiäres Klima und das Bewusstsein, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Reichweite und über unsere große FAC-Nachwuchsabteilung viele Familien und Tierliebhaber ansprechen werden, die vielleicht schon bald einem Vierbeiner ein neues Zuhause schenken.“

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club - Fußball mit Tradition und sozialer Verantwortung

Der FAC Wien wurde 1904 gegründet und ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine Österreichs. Der Verein ist seit über zehn Jahren fixer Bestandteil der ADMIRAL 2. Liga und steht für Werte, die tagtäglich im Verein gelebt werden: Familiarität, Regionalität, Nachwuchsförderung, Gemeinschaft und gesellschaftliches Engagement – auf und neben dem Platz. Als sportliches Aushängeschild nördlich der Donau sieht sich der FAC nicht nur in sportlicher, sondern auch in sozialer Verantwortung und freut sich dementsprechend über die neue Kooperation mit dem TierQuarTier Wien.