Auhofstraße in Blindenmarkt im Zuge der L 6016 saniert

St. Pölten (OTS) -

Die Auhofstraße in Blindenmarkt im Zuge der Landesstraße L 6016 wurde von der Kreuzung mit der Hauptstraße (L 97) bis zur Kreuzung mit der Roseggerstraße auf einer Länge von rund 290 Metern neugestaltet. In diesem Zuge wurde auch der Fahrbahnbelag des Kreisverkehrs südlich der Bahnunterführung saniert. Die Bauarbeiten, die von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen durchgeführt wurden, begannen im Juni und konnten nun abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 380.000 Euro, wovon 275.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 105.000 Euro von der Marktgemeinde Blindenmarkt getragen wurden.

Auf der gesamten Bauloslänge von etwa 290 Metern wurde der vorhandene bituminöse Aufbau der L 6016 abgefräst und eine 13,5 Zentimeter dicke Trag- und Deckschicht eingebaut. Die Fahrbahnbreite beträgt rund sechs Meter. Zudem wurde im Zuge der Bauarbeiten die Deckschicht des Kreisverkehrs südlich der Bahnunterführung abgefräst und neu hergestellt. Die Fahrbahnbreite des Kreisverkehrs beträgt 6,8 Meter.

Durch die Marktgemeinde Blindenmarkt, unterstützt von der Straßenmeisterei Blindenmarkt, wurden ein Gehsteig von rund 290 Metern sowie Entwässerungseinrichtungen saniert bzw. Grüninseln neu errichtet. Ein bestehender Schutzweg im Bereich Lindengasse wurde rund 90 Meter zur Roseggerstraße verschoben und mit einer neuen Aufstellfläche ausgestattet.

Das Projekt wurde durchgeführt, da aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands und der veralteten Straßenkonstruktion die Auhofstraße in Blindenmarkt ab der Kreuzung mit der Hauptstraße (L 97) bis zur Kreuzung mit der Roseggerstraße nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprach. Zudem waren die Nebenanlagen wie Gehsteige und Entwässerungseinrichtungen sanierungsbedürftig beziehungsweise nicht ausreichend vorhanden.

Nähere Informationen erhalten Sie beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 (Gerhard Fichtinger) oder per E-Mail an gerhard.fichtinger@noel.gv.at.