Gaál: Anlässlich Mädchentag 2025: Forschungsprojekt „Safe together - Sicheres Fortgehen in Wien“ Ergebnisse und neuer Empowerment-Workshop

Aufbauend auf dem Forschungsprojekt über sicheres Ausgehen wurde ein neuer Mädchen Empowerment Workshop durch das Frauenservice Wien entwickelt, der Mädchen stärken und über Rechte informieren soll. Workshop ist für Mädchengruppen kostenfrei buchbar.

Wien zeichnet sich durch ein breites und vielfältiges Angebot an Lokalen, Clubs und Bars aus. Diese Räume bieten insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen zu feiern, tanzen und eine gute Zeit zu verbringen. Allerdings sind es auch Orte, an denen Jugendliche Diskriminierungen, (sexuelle) Belästigung und Gewalt erleben. Auf Wunsch junger Frauen, sich intensiver mit dem Thema Sicheres Fortgehen in Wien auseinander zu setzen, hat das Frauenservice Wien, ermöglicht durch das Projekt der Kinder- und Jugendmillionen, das Forschungsprojekt „Safe Together - Sicheres Fortgehen in Wien für junge Frauen“ ins Leben gerufen.

„Wien zählt zu den sichersten Städten der Welt. Umso mehr muss es selbstverständlich sein, dass junge Frauen - unabhängig der Uhrzeit und davon, ob sie auf ein Brauchtumsfest oder in eine Untergrundclub gehen - sich sicher fühlen. Die Stadt Wien hört zu und setzt um: ein neues Forschungsprojekt hat deswegen das Thema aktuell aufgearbeitet und stärkt konsequenterweise mit den neuen Empowerment-Workshops das Wissen und die Möglichkeiten der jungen Frauen. Damit setzt Wien einen weiteren Markstein im Sinne des selbstbestimmten Lebens von Frauen. Denn Wien ist eine Stadt der Frauen“, erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Zentrale Ergebnisse der Forschungsarbeit

In acht qualitativen Fokusgruppen mit insgesamt 81 Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 Jahren aus unterschiedlichen Bezirken Wiens, vorwiegend jungen Frauen, wurden die Erfahrungen beim Fortgehen erhoben und reflektiert. Dabei wurde in einem qualitativen Forschungsdesign den Fragen nachgegangen, wie die Jugendlichen Fortgehen wahrnehmen, welche Wünsche sie haben und welche Strategien sie wählen, um das Fortgehen „gemeinsam sicher“ zu gestalten.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts geben einen vielschichtigen Einblick in das Ausgehverhalten von Jugendlichen in Wien. Fortgehen ist für viele junge Menschen ein Raum für Selbstverwirklichung, soziale Interaktion, Zugehörigkeit und Spaß. Das Fortgehen wird jedoch auch von dem Bewusstsein potenzieller Gefahr begleitet. Viele Teilnehmer*innen erlebten sexuelle Belästigung, Objektifizierung, Grenzüberschreitungen und ein Gefühl von Unsicherheit. Dabei wurde deutlich: Auch wenn Jugendliche aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausgehgewohnheiten sowie je nach zugehöriger „Szene“ eine sehr heterogene Gruppe darstellen, sind Erfahrungen mit sexueller Belästigung für junge Frauen ein wahrnehmbarer Bestandteil des Fortgehens.

Die Teilnehmer*innen wünschen sich mehr Solidarität und Zivilcourage von anderen Menschen, die Belästigungen beiwohnen. Sie äußern die Bedürfnisse nach mehr Sensibilisierung auf Seiten der jungen Männer und Selbstverteidigung auf Seiten von Frauen. Die Teilnehmer*innen sehen einen klaren Bedarf für mehr Awareness in der Gesellschaft „safe spaces“ für Frauen, die Möglichkeit auf Unterstützung für mehr Sicherheit bei den Nachhausewegen und im öffentlichen Raum sowie auf Täter*innen-Arbeit beziehen.

Hier finden Sie den gesamten Bericht und die Ergebnisse des Forschungsprojekts:

Endbericht Safe Together - Sicheres Fortgehen in Wien für junge Frauen

Das Forschungsprojekt wurde von L&R Sozialforschung durchgeführt. Die Fokusgruppen haben von November 2024 bis Jänner 2025 stattgefunden. Finanziert wurde das Forschungsprojekt durch die Mittel der Kinder- und Jugendmillionen,

5. Mädchen Empowerment Workshop – kostenlos & buchbar ab 2026

Resultierend aus dem Forschungsprojekt hat das Frauenservice Wien einen 5. Empowerment Workshop für junge Frauen zum Thema „Sicher Fortgehen“ entwickelt.

Das Ziel ist dabei, dass Mädchen und junge Frauen ihre eigenen Rechte beim Thema Fortgehen sowie strukturelle Hilfsangebote kennenlernen, um dadurch das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Die Teilnehmerinnen werden rund um das Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt sensibilisiert und in ihrer Handlungskompetenz im Umgang mit sexueller Belästigung und Übergriffen gestärkt.

Mehr Informationen hier: wien.gv.at/frauen/girl-power-workshops

Buchbar ab 2026 nach Vereinbarung unter: post@ma57.wien.gv.at oder per Telefon unter +43 1 4000-83515

Zielgruppe: 9 – 14 Teilnehmerinnen zwischen 14 und 22 Jahren, zum Beispiel Gruppen von Schülerinnen oder Lehrlingen

Das Thema Sicherheit beim Fortgehen ist der Stadt Wien sowie zahlreichen relevanten Akteur*innen seit vielen Jahren ein zentrales Anliegen. Damit Wien weiterhin einer der sichersten Großstädte bleibt, werden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Kampagnen, Initiativen, Workshops, Schulungen und Sensibilisierungsangeboten umgesetzt, um ein sicheres Miteinander im Nachtleben zu fördern.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen unter anderem:

Die Novellierung des Wiener Veranstaltungsgesetzes (2025), das verstärkte Auflagen für Veranstaltende im Hinblick auf Prävention und Awareness vorsieht,

Die Fortbildungsreihe „Safer Feiern“ der VCC im Auftrag der Stadt Wien (seit 2024),

Das Projekt „Respekt“ für einen gewaltfreien und respektvollen Umgang an Schulen miteinander,

Zielgerichtete Schulungen für Sicherheitspersonal v.a. im öffentlichen Raum (Wiener Bäder, Wiener Linien, usw.) im Rahmen des Programms „Wiener Rettungsanker“ (seit 2018),

laufende Workshops für Bürgerinnen und Bürger zur Förderung von Zivilcourage im öffentlichen Raum (seit 2022)

der 24-Stunden-Frauennotruf sowie Notrufmöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln

Diese Angebote setzen an unterschiedlichen Stellen an – bei Veranstaltenden, beim Sicherheitspersonal, in der Stadtplanung usw. – und zielen darauf ab, das Sicherheitsgefühl aller Menschen in Wien nachhaltig zu stärken.

Das Frauenservice Wien setzt auf unterschiedliche Angebote für junge Frauen. Neben dem jährlichen Töchtertag für Mädchen von 11 bis 16 Jahren, der am 23. April 2026 sein 25. Jubiläum feiert, fördert das Frauenservice unterschiedliche Vereine, die Beratung und Weiterbildung für Mädchen anbieten. Viele Informationen zu Beratungseinrichtungen, rechtliches Grundwissen, als auch Ratschläge finden sich zudem in den vielfältigen Broschüren des Frauenservice für Mädchen und junge Frauen.

https://www.toechtertag.at/

https://www.wien.gv.at/frauen/gefoerderte-vereine

https://www.wien.gv.at/kontakt/ma57-frauenservice-publikationen-broschueren-downloads