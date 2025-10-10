  • 10.10.2025, 08:06:35
  • /
  • OTS0005

Goldener Herbst am Großglockner: Saisonfinale mit ermäßigten Tarifen ab 11. Oktober!

Auffahrt Gletscherstraße im goldenen Herbst mit Blick auf den Großglockner
Salzburg (OTS) - 

Auch im Herbst 2025 bleibt die Großglockner Hochalpenstraße - bis über den Nationalfeiertag hinaus - in die Herbstferien geöffnet. Gäste wie Einheimische können so den goldenen Spätherbst im Hochgebirge des Nationalparks Hohe Tauern zu vergünstigten Tarifen genießen.

Die Gäste erwartet ein beeindruckendes Farbenspiel – leuchtend gelbe Lärchen in den mittleren Gebirgslagen, dazu hunderte teilweise bereits schneebedeckte Gipfel und mächtige Dreitausender im Herzen der Hohen Tauern, dem größten Nationalpark Zentraleuropas. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte!

Entlang der Großglockner Hochalpenstraße sind derzeit noch zahlreiche Ausstellungen und ausgewählte gastronomische Betriebe geöffnet. Welche Einrichtungen aktuell in Betrieb sind, erfahren Gäste direkt an den Kassenstellen.

Ab Samstag, den 11. Oktober 2025 gelten bis zur endgültigen Wintersperre (voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November) folgende vergünstigte Herbsttarife:

  • PKW: Ꞓ 35,00 (statt Ꞓ 45,00)

  • Motorrad: Ꞓ 28,50 (statt Ꞓ 35,00)

  • Busse: Ꞓ 5,40 pro Person (statt Ꞓ 7,10)

Öffnungszeiten:
bis 26. Oktober 2025 – 6:00 bis 19:30 Uhr, letzte Einfahrt 18:45 Uhr
ab 27. Oktober 2025 – 8:00 bis 17:00 Uhr, letzte Einfahrt 16:15 Uhr

Aktuelle Informationen zu Wetter- und Straßenzustand finden Sie unter www.grossglockner.at.

Die Presseaussendung finden Sie auch in unserer Mediadatenbank unter folgendem Link:
https://media.grossglockner.at/de/presse/text~1315

Rückfragen & Kontakt

Großglockner Hochalpenstraßen AG
Mag.a Patricia Lutz
Telefon: +43 662 873 673 116 oder +43 664 531 94 69
E-Mail: lutz@grossglockner.at
Website: https://www.grossglockner.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T31

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright