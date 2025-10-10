Goldener Herbst am Großglockner: Saisonfinale mit ermäßigten Tarifen ab 11. Oktober!

Salzburg (OTS) -

Auch im Herbst 2025 bleibt die Großglockner Hochalpenstraße - bis über den Nationalfeiertag hinaus - in die Herbstferien geöffnet. Gäste wie Einheimische können so den goldenen Spätherbst im Hochgebirge des Nationalparks Hohe Tauern zu vergünstigten Tarifen genießen.



Die Gäste erwartet ein beeindruckendes Farbenspiel – leuchtend gelbe Lärchen in den mittleren Gebirgslagen, dazu hunderte teilweise bereits schneebedeckte Gipfel und mächtige Dreitausender im Herzen der Hohen Tauern, dem größten Nationalpark Zentraleuropas. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte!



Entlang der Großglockner Hochalpenstraße sind derzeit noch zahlreiche Ausstellungen und ausgewählte gastronomische Betriebe geöffnet. Welche Einrichtungen aktuell in Betrieb sind, erfahren Gäste direkt an den Kassenstellen.



Ab Samstag, den 11. Oktober 2025 gelten bis zur endgültigen Wintersperre (voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November) folgende vergünstigte Herbsttarife:

PKW: Ꞓ 35,00 (statt Ꞓ 45,00)

Motorrad: Ꞓ 28,50 (statt Ꞓ 35,00)

Busse: Ꞓ 5,40 pro Person (statt Ꞓ 7,10)



Öffnungszeiten:

bis 26. Oktober 2025 – 6:00 bis 19:30 Uhr, letzte Einfahrt 18:45 Uhr

ab 27. Oktober 2025 – 8:00 bis 17:00 Uhr, letzte Einfahrt 16:15 Uhr

Aktuelle Informationen zu Wetter- und Straßenzustand finden Sie unter www.grossglockner.at.

