  • 09.10.2025, 17:36:03
  • /
  • OTS0183

SPÖ-Beer/Schweiger zur ORF-Reform: Solidarische Finanzierung und mehr Unabhängigkeit

Wohnkosten bleiben bei Beitragsbefreiung anrechenbar – Anhörungsrecht der Landeshauptleute entfällt

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Bundesrät:innen Sandro Beer und Verena Schweiger begrüßen die heute im Bundesrat beschlossene ORF-Reform. „Demokratie braucht Information. Und Information braucht einen starken und unabhängigen ORF“, so Mediensprecher Beer. Mit den Gesetzesnovellen werde der ORF abgesichert und solidarisch finanziert. Die Wohnkosten werden weiterhin als Abzugsposten für die Beitragsbefreiungsgrenze herangezogen. Das entlaste weiterhin zehntausende Haushalte in ganz Österreich. „Damit sichern wir, dass Unterstützung genau dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird – bei Mindestpensionist:innen, Arbeitslosen, Menschen mit Behinderung oder Lehrlingen“, so Beer. ****

Das alte Gesetz sieht vor, dass Beitragspflichtige ohne SEPA-Lastschriftmandat ab 2026 den ganzjährigen ORF-Beitrag auf einmal entrichten müssten. Das wird nun repariert, eine Überweisung per Zahlschein in Teilbeträgen bleibt weiterhin möglich. „Wir stellen damit sicher, dass Menschen ohne Online-Zugang oder mit bewusst analoger Lebensweise nicht ausgeschlossen werden“, so Beer.

Bislang hatten die Landeshauptleute bei der Bestellung des ORF-Landesdirektors ein Anhörungsrecht. Das wird nun gestrichen. „Pressefreiheit ist kein Selbstläufer. Wir stehen zu einem unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wollen ihn weiter stärken. Der ORF ist ein Bollwerk gegen Machtmissbrauch und Desinformation und soll das auch bleiben“, so Schweiger abschließend. (Schluss) mf/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright