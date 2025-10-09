  • 09.10.2025, 16:32:02
SPÖ-Köllner: Moderne Stützpunkte und Sporttechnologie sichern Zukunft des Spitzensports

„Einhellige Zustimmung im Ausschuss zeigt, dass Spitzenförderung und moderne Trainingsstrukturen über Parteigrenzen hinweg Priorität haben“ – „Bewegung ist Grundrecht jedes Kindes“

Wien (OTS) - 

„Der heutige Sportausschuss hat ein starkes Zeichen für den österreichischen Spitzensport gesetzt“, betonte SPÖ-Sportsprecher Max Köllner nach der Sitzung. Der Antrag „Stärkung des Spitzensports durch moderne Sporttechnologie und bestmögliche Trainingsbedingungen“ wurde mit der Zustimmung von allen Fraktionen angenommen. Einstimmig beschlossen wurde auch der Antrag zur Aus- und Weiterbildung von Bewegungs- und Sportlehrer:innen für Kinder mit Behinderungen. ****

Ein zentraler Punkt des Antrags zum Spitzensport ist der weitere Ausbau der Bundesstützpunktzentren. „Bundesstützpunkte sind keine Prestigeprojekte, sondern die täglichen Werkstätten des Erfolgs. Hier werden Know-how, Technologie und Betreuung gebündelt – von der jungen Athletin bis zum Olympiastarter“, so Köllner.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf Sporttechnologie: „Wer international vorne dabei sein will, muss Forschung und Innovation in den Sport bringen. Moderne Analysesysteme machen Training gezielter, sicherer und effizienter.“

Inklusion und Chancengleichheit im Schulsport

Einstimmig beschlossen wurde außerdem der Antrag zur Aus- und Weiterbildung von Bewegungs- und Sportlehrer:innen für Kinder mit Behinderungen. „Bewegung ist ein Grundrecht – für jedes Kind. Gut ausgebildete Lehrkräfte schaffen echte Inklusion und Freude an Bewegung“, betonte Köllner.

Sportbericht 2024: Positive Bilanz und klare Perspektive

Darüber hinaus wurde der Sportbericht 2024 behandelt. „Gezielte Förderung wirkt – vom Nachwuchs bis zum Spitzensport. Jetzt gilt es, diesen Weg fortzusetzen und vor allem die rund 570.000 Ehrenamtlichen im Sport zu entlasten“, so Köllner abschließend. (Schluss) wf/lw

