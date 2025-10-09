Heute.at künftig noch näher am Kunden – Direktvermarktung wieder im Haus & neue Technologie-Partnerschaft ab 2026

Wien (OTS) -

Heute.at stellt die Weichen für die nächsten Jahre und holt die Direkt- und Agenturvermarktung unter der Leitung von Beate Österreicher, die über 20 Jahre einschlägige Erfahrung im Medienverkauf mitbringt, ab 1. Jänner 2026 wieder vollständig ins eigene Haus. Damit rücken Kundenservice, Angebotserstellung, Kampagnensteuerung und Reporting näher zusammen – mit kurzen Wegen und unmittelbarer Verantwortung im Team von Heute.at. „Die Rückführung der Direktvermarktung ist ein konsequenter Schritt: Wir werden schneller, flexibler und mit innovativer Technologie auch noch näher an unseren Partnern sein“, sagt Wolfgang Jansky, CEO Heute.at.

Dank und Abschluss der Zusammenarbeit mit Goldbach/Azerion Austria

Im Zuge der Neuaufstellung endet zum 31. Dezember 2025 die sechsjährige, stets partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Goldbach (zuletzt Azerion Austria). Heute.at dankt dem Unternehmen für das Vertrauen, die professionelle Unterstützung und das Engagement während dieser Phase des Wachstums. „Wir gratulieren Heute.at zur strategischen Weichenstellung und möchten uns ebenfalls für die konstruktive Zusammenarbeit der vergangenen Jahre bedanken. Goldbach Austria hat in dieser Zeit ein stabiles Setup aufgebaut, das Heute.at nachhaltig stärkt. Wir bleiben dem Team auch weiterhin in bestem Kontakt verbunden“, sagt Alexander Leitner, Managing Director von Azerion Austria.

Neue Technologie-Partnerschaft mit audienzz

Für den technischen Betrieb der Vermarktung und die Optimierung des offenen Marktes/Netzwerks setzt Heute.at ab 1. Jänner 2026 auf audienzz. Die Rollen sind klar verteilt: Heute.at verantwortet das Direkt- und Agenturgeschäft sowie direkte Programmatic-Deals; audienzz stellt den Adtech-Stack bereit, unterstützt in der Optimierung und sorgt für ein durchgängiges Service- und Reporting-Setup.

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die von audienzz entwickelte Plattform AdConsole. Sie ermöglicht eine automatisierte, medienübergreifende Abwicklung von Werbekampagnen und vereint alle Schritte des Vermarktungsprozesses in einem System. So lassen sich crossmediale Werbeaufträge effizient und transparent umsetzen. Zusätzlich unterstützt audienzz die optimale Monetarisierung der Reichweite von Heute.at durch eine Header-Bidding-Lösung und umfassende Yield-Management-Strategien. Dank transparenter Auktionen, Zugang zu zahlreichen Demand-Partnern und laufender Optimierung profitieren Publisher und Werbekunden gleichermaßen.

„Ich freue mich, dass wir unsere Präsenz in Österreich mit dieser Partnerschaft weiter ausbauen. Mit Heute.at arbeiten wir mit einem Team zusammen, das Veränderung mutig anpackt, Dinge neu denkt und konsequent umsetzt. Das macht die Zusammenarbeit spannend und schafft eine starke Basis, um gemeinsam Wirkung zu erzielen“, so Remo Baumeler, CEO von audienzz.

Zeitplan

Technische Umstellung und Onboarding starten im Herbst 2025; das neue Setup ist mit 01.01.2026 produktiv.

Über Heute.at

Heute.at ist eine der reichweitenstärksten digitalen Nachrichtenmarken Österreichs und erreicht laut Österreichischer Web-Analyse (ÖWA) Millionen Userinnen und User mit schnellen, relevanten Inhalten.

Über audienzz

audienzz ist ein führender Spezialist im Digital Advertising. Das Team aus erstklassigen Experten sichert den Erfolg von Werbetreibenden und Publishern durch die effektive Kombination von Technologie- und Vermarktungs-Know-how.