  • 09.10.2025, 15:23:02
  • /
  • OTS0171

LH Mikl-Leitner gratuliert Norbert Mario Lesovský zur Wahl zum 58. Abt des Stift Geras

„Das Stift Geras ist ein wichtiger geistlicher und kultureller Anker im Waldviertel“

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Norbert Mario Lesovský OPraem herzlich zu seiner heutigen Wahl zum neuen Abt des Prämonstratenser-Chorherrenstifts Geras.

„Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu Ihrer Wahl. Das Vertrauen, das Ihnen die Mitbrüder entgegenbringen, zeigt die Wertschätzung für Ihre Persönlichkeit und Ihr bisheriges Wirken.“ Das Stift Geras sei seit Jahrhunderten ein Ort, an dem Glaube, Kultur und Gemeinschaft gelebt werden, so Mikl-Leitner. „Es prägt nicht nur das religiöse Leben, sondern ist auch weit über die Region hinaus als Ort der Bildung, Kultur und Gesundheit bekannt.“

Mikl-Leitner zeigt sich überzeugt, der neue Abt werde das Stift in die Zukunft weiterentwickeln. Sie hebt hier die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land NÖ und seinen geistlichen Einrichtungen hervor: „Unsere Stifte, Klöster und Kirchen sind Teil unseres kulturellen Erbes. Wir wollen sie erhalten und für kommende Generationen lebendig und zugänglich machen. Das gelingt nur im engen Schulterschluss von Kirche, Land und Gesellschaft.“

Abschließend wünscht die Landeshauptfrau Abt Lesovský für seine neue Aufgabe „viel Kraft, Zuversicht und Gottes Segen. Möge Ihr Wirken das Stift Geras stärken und die Region weiter bereichern.“

Lesovský wurde 1959 in Steyr geboren. Zuletzt war er als Pfarrer in der vom Prämonstratenser-Orden betreuten Pfarre Gatterhölzl in Wien-Meidling tätig. Nun löst er Prälat Conrad Müller ab, der das Amt seit 2020 innehatte.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright