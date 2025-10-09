LH Mikl-Leitner gratuliert Norbert Mario Lesovský zur Wahl zum 58. Abt des Stift Geras

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Norbert Mario Lesovský OPraem herzlich zu seiner heutigen Wahl zum neuen Abt des Prämonstratenser-Chorherrenstifts Geras.

„Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu Ihrer Wahl. Das Vertrauen, das Ihnen die Mitbrüder entgegenbringen, zeigt die Wertschätzung für Ihre Persönlichkeit und Ihr bisheriges Wirken.“ Das Stift Geras sei seit Jahrhunderten ein Ort, an dem Glaube, Kultur und Gemeinschaft gelebt werden, so Mikl-Leitner. „Es prägt nicht nur das religiöse Leben, sondern ist auch weit über die Region hinaus als Ort der Bildung, Kultur und Gesundheit bekannt.“

Mikl-Leitner zeigt sich überzeugt, der neue Abt werde das Stift in die Zukunft weiterentwickeln. Sie hebt hier die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land NÖ und seinen geistlichen Einrichtungen hervor: „Unsere Stifte, Klöster und Kirchen sind Teil unseres kulturellen Erbes. Wir wollen sie erhalten und für kommende Generationen lebendig und zugänglich machen. Das gelingt nur im engen Schulterschluss von Kirche, Land und Gesellschaft.“

Abschließend wünscht die Landeshauptfrau Abt Lesovský für seine neue Aufgabe „viel Kraft, Zuversicht und Gottes Segen. Möge Ihr Wirken das Stift Geras stärken und die Region weiter bereichern.“

Lesovský wurde 1959 in Steyr geboren. Zuletzt war er als Pfarrer in der vom Prämonstratenser-Orden betreuten Pfarre Gatterhölzl in Wien-Meidling tätig. Nun löst er Prälat Conrad Müller ab, der das Amt seit 2020 innehatte.