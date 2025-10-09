  • 09.10.2025, 15:15:32
  • /
  • OTS0170

Eine gebrochene Seele gehört genauso behandelt wie ein gebrochener Arm – Wien setzt schulischen Schwerpunkt auf psychische Gesundheit

Wien (OTS) - 

Am 10. Oktober ist der Welttag der psychischen Gesundheit und die Stadt Wien macht deutlich, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen genauso ernst genommen werden müssen wie körperliche. Pandemie, Krisen und Kriege haben die Belastungen massiv verstärkt, deshalb steht das Thema in Wien das ganze Jahr über im Mittelpunkt.
„Eine gebrochene Seele gehört genauso behandelt wie ein gebrochener Arm. Kein Kind darf mit seinen Ängsten, Sorgen und Anliegen allein gelassen werden. Wir müssen psychische Erkrankungen enttabuisieren und jede Hilfe so niederschwellig wie möglich machen,“ betont Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Neben der Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die bereits in einer Krise stecken, setzt Wien auch stark auf Prävention. Mit den Mental Health Days wird Wissen über psychische Gesundheit vermittelt, Ängste werden abgebaut und Resilienz gestärkt. Kinder und Jugendliche lernen den Unterschied zwischen Gefühlen wie Trauer oder Angst und psychischen Erkrankungen kennen und erfahren, wo sie Hilfe bekommen können. Die Workshops richten sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an Pädagog*innen und Erziehungsberechtigte.

Wien setzt im neuen Schuljahr klare Schwerpunkte

  • 600 zusätzliche Workshops im Rahmen der Mental Health Days, insgesamt 100 Tage an Wiener Mittelschulen

  • Kostenlose Angebote zur psychischen Gesundheit über die Wiener Bildungschancen für Wiens Schulen

  • Neue Anti Mobbing Broschüre als praxisnahes Werkzeug für Schulen

  • Laufende Aufstockung von Schulsozialarbeit und Schulpsychologie

  • School Nurses

  • Multiprofessionelle Teams aus Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen, die je drei bis vier Schulen begleiten und damit frühe Intervention ermöglichen

Wichtige Maßnahmen der Bundesregierung wie die Verdoppelung der Planstellen in der Schulpsychologie, die Einführung von Schulsozialarbeit an Bundesschulen und die Erweiterung von Präventionsprogrammen mit dem Schwerpunkt Mental Health verstärken die Wiener Bemühungen. Wien und Bund arbeiten Hand in Hand, damit psychische Gesundheit genauso ernst genommen wird wie körperliche und jedes Kind die Chance auf einen sicheren und unterstützenden Bildungsweg erhält.

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright