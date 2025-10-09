  • 09.10.2025, 14:53:05
Weil´s ned wurscht is

Freiwilligenmesse Young Volunteers und 13. Wiener Freiwilligenmesse

Der Festsaal im Wiener Rathaus: Treffpunkt für engagierte Menschen
Wien (OTS) - 

Weil´s ned wurscht is: Von 17.-19. Oktober finden im Wiener Rathaus Österreichs größte Veranstaltungen für zivilgesellschaftliches Engagement statt. Die Freiwilligenmesse Young Volunteers (YOVO25) und die 13. Wiener Freiwilligenmesse.

3,5 Millionen Österreicher:innen engagieren sich: weil´s ihnen ned wurscht is.

Freiwilligenmessen sind der ideale Ort für Menschen, um ein freiwilliges bzw. ehrenamtliches Engagement zu finden. Die Bandbreite der Einsatzfelder reicht dabei vom großen Bereich des sozialen Engagements, über Lernhilfe, Umweltschutz, Sport bis hin zu Tierschutz und Zivilcourage.

Die Freiwilligenmesse YOUNG VOLUNTEERS, die Spezialmesse für Schüler:innen und Studierende, startet im zweiten Jahr ihres Bestehens voll durch. Mehr als 1000 Schüler:innen und Studierende haben sich bereits angemeldet und werden sich bei rund 40 Freiwilligeneinrichtungen zum Thema Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, Zivildienst und schulische Praktika informieren können.

Die 13. Wiener Freiwilligenmesse ist seit 2015 Gast im Rathaus und Treffpunkt engagierter Menschen von 30 bis 70. Freiwilliges Engagement ist das richtige Mittel gegen Einsamkeit, Sinnentleerung, macht Menschen glücklich und hält sie fit.

Freiwilligenmesse Young Volunteers

Die Freiwilligenmesse Young volunteers ist die Spezialmesse für Schüler:innen und Studierende

Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr - 17.10.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Rathaus Wien, Festsaal
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.freiwilligenmesse.at/besuchen/yovo-2025-besuchen/

13. Wiener Freiwilligenmesse

Die 13. Wiener Freiwilligenmesse ist der ideale Ort für Menschen, die ein freiwilliges Engagement finden wollen.

Datum: 18.10.2025, 10:00 Uhr - 19.10.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Rathaus Wien, Festsaal, Wappersaal
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien

URL: https://www.freiwilligenmesse.at/besuchen/13-wiener-freiwilligenmesse-besuchen-2025/

Das Wiener Rathaus als Ort freiwilligen Engagements

Verein Freiwilligenmessen
Mag. Michael Walk
Telefon: +43 664 854 64 96
E-Mail: michael.walk@freiwilligenmesse.at
Website: https://www.freiwilligenmesse.at

