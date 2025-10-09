Vierfach ausgezeichnet: Generali überzeugt bei den AssCompact Awards

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung wurde auch dieses Jahr von den unabhängigen Vermittler_innen als beste Qualitätsversicherung bestätigt: Zwei Siege und zwei weitere Podestplätze unterstreichen die bedeutende Rolle am österreichischen Versicherungsmarkt.

Erfolgreich in vier Kategorien

Zum neunten Mal in Folge ging der Sieg in der Königsdisziplin „Bester Service für Vermittler“ an die Generali. Auch in der Sparte „Eigenheim/Haushalt“ überzeugte sie erneut und sicherte sich zum wiederholten Mal die Spitzenposition. Ein zweiter Platz in „Unfall“ sowie Rang drei in „Kranken“ runden das hervorragende Gesamtergebnis ab. Diese Platzierungen stärken das Profil der Generali als verlässliche Qualitätsversicherung.

Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, ist stolz auf die Erfolge: „Unser Anspruch ist, Vermittler_innen bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen – mit einem umfassenden Service, moderner Technologie und persönlicher Betreuung. Die mehrfachen Auszeichnungen bei den AssCompact Awards sind eine großartige Bestätigung für unsere konsequente Ausrichtung auf Qualität, Innovation und Partnerschaft. Sie zeigen, dass unsere Kombination aus technischer Exzellenz und regionaler Nähe unsere Vermittler_innen überzeugt.“

Über die AssCompact Awards

Die Awards werden alljährlich von AssCompact – ein Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement – auf Basis einer umfangreichen Befragung unabhängiger Vermittler_innen verliehen. Dieses Jahr wurden Awards für die Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sowie die Sparten Unfall, Eigenheim/Haushalt, Kranken, Berufsunfähigkeit, Fondsgebundene Lebensversicherung und Risiko Leben vergeben. Die Awards stellen einen wichtigen Gradmesser für die Qualität in der österreichischen Versicherungsbranche dar.

Ein Pressefoto zum Download finden Sie hier .

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 2,9 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.400 Mitarbeiter_innen und über 1,7 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.