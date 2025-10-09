  • 09.10.2025, 14:26:32
AVISO – 18. Oktober 2025: SPÖ-Themenrat „Dein Zuhause, unser Auftrag.“

SPÖ-Themenrat in Wien mit Reden von u.a. SPÖ-Chef, Vizekanzler und Wohnminister Babler, Staatssekretärin Schmidt, Bürgermeister Ludwig und Architektin Heindl

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „Dein Zuhause, unser Auftrag.“ findet am Samstag, 18. Oktober 2025, der SPÖ-Themenrat in Wien statt. Auf dem Programm stehen Reden von u.a. Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler, Staatssekretärin Michaela Schmidt, Landesparteivorsitzendem der SPÖ Wien, Bürgermeister Michael Ludwig und der Architektin Gabu Heindl. Außerdem wird eine umfassende Resolution zum Thema Wohnen diskutiert und beschlossen. ****

Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen: https://www.spoe.at/themenrat-aviso/

Zeit: Samstag, 18. Oktober 2025, Beginn: 12.30 Uhr (Check-in ab 11.30 Uhr), voraussichtliches Ende: ca. 17.00 Uhr

Ort: Stage 3, Stage 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien

Wir laden die Vertreter*innen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum SPÖ-Themenrat ein und ersuchen um Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter SPOePressedienst@spoe.at bis Donnerstag, 16. Oktober 2025.

Beim Presse-Check-in ist ein Presseausweis vorzuzeigen. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für Ihre Berichterstattung bestmöglich organisiert ist. (Schluss) bj/mb

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

