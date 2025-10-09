UNIQA gewinnt Gold beim AssCompact Award 2025

Wien (OTS) -

Im Rahmen des jährlich stattfindenden „AssCompact Trendtags“ wurden am Vormittag des 9. Oktober die AssCompact Awards verliehen. UNIQA ging dabei als Siegerin in der Unfallversicherung hervor und erreichte zudem in den Kategorien „Bester Service für Vermittler“, „Krankenversicherung“ und „Fondsgebundene Lebensversicherung“ jeweils eine Top-3-Platzierung.

„Diese Awards, die auf den Bewertungen unabhängiger Makler:innen basieren, sind für uns ein bedeutendes Vertrauenssignal. Sie unterstreichen unsere strategische Ausrichtung und motivieren uns, unsere Produkte und Services kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch zukünftig Standards in der Branche zu setzen“, erklärt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group und betont weiter: „Die Auszeichnung unseres Vermittlerservice bestätigt unsere Strategie der regionalen Ausrichtung mit gleichzeitigen Investitionen in digitale Features.“

Gold- Silber- und Bronze-Auszeichnungen für UNIQA in vier Kategorien

Der erste Platz in der Unfallversicherung spiegelt die herausragende Expertise des Unternehmens wider – mit dem im Sommer 2025 neu präsentierten Versicherungslösung bietet sie ein flexibles Produkt, das sich individuell an die Bedürfnisse angepasst.

Auch in der Krankenversicherung erzielte UNIQA eine starke Platzierung und sicherte sich den zweiten Rang und somit den AssCompact Award in Silber. Das Unternehmen verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz: Neben hochwertigen Produkten und umfassenden Gesundheitsservices wird mit Mavie ein integriertes Ökosystem aufgebaut, das von mentaler Gesundheit bis zu innovativen, digitalen Diagnoselösungen reicht, die bequem von zu Hause genutzt werden können. Die steigende Nachfrage verdeutlicht das wachsende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung – ein Trend, den Vermittler:innen mit den Lösungen von UNIQA gezielt bedienen können.

Besondere Aufmerksamkeit gilt traditionell der Kategorie „Bester Service für Vermittler“, bei der unabhängige Makler:innen direkt die Zusammenarbeit mit Versicherern bewerten. Auch hier erreichte UNIQA den zweiten Platz. Entscheidend für diesen Erfolg ist die konsequente Kombination aus regionaler Nähe und digitalen Angeboten. Mit einem flächendeckenden Netzwerk aus erfahrenen Accountmanager:innen, Expert:innen für Gewerbe und Vorsorge sowie einem über 50-köpfigen Team im PartnerService setzt UNIQA auf persönliche Betreuung und hohe Fachkompetenz vor Ort. Dieser regionale Service wird durch eine moderne digitale Infrastruktur ergänzt, die Vermittler:innen eine einfache und effiziente Anbindung an interne Systeme ermöglicht und sie im täglichen Geschäft optimal unterstützt.

Den dritten Platz konnte sich UNIQA wiederum mit ihrer Fondsgebundenen Lebensversicherung sichern: Mit zwölf Investmentfonds deckt die Fondspalette ein breites Spektrum an individuellen Bedürfnissen ab und punktet damit mit ihrer Flexibilität in der so wichtigen dritten Säule – der privaten Vorsorge.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe – mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.