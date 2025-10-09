KORREKTUR zu OTS0145 vom 09.10.2025: ÖAMTC: Ringsperre am Freitagnachmittag in Wien

Wien (OTS) -

Freitagnachmittag, 10. Oktober, wird die Demo „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“ nach Erfahrung der ÖAMTC-Expert:innen zu Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt führen. Ab ca. 15:30 Uhr ist mit abschnittsweisen Ringsperren zu rechnen. Zusätzlich wird auch die Vordere Zollamtsstraße ab 15:30 Uhr nicht befahrbar sein. Mehrere Tausend Teilnehmer;innen werden erwartet. Der Demozug wird über Vordere Zollamtsstraße – Oskar-Kokoschka-Platz – Ring gegen Fahrtrichtung – Zwischenkundgebung: BMLUK, Stubenring 1 – Ring in Fahrtrichtung bis Maria-Theresien-Platz marschieren.

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf Untere und Obere Donaustraße, Franzens- und Aspernbrückenstraße, Praterstraße, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf allen Zufahrten zum Ring. Empfehlung: Großräumig über Gürtel ausweichen oder U-Bahnen benützen.

Harald Lasser