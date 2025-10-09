  • 09.10.2025, 13:54:02
  • OTS0148

„Free Universities“: Hochschulen müssen wieder sicherer Ort für alle werden

Grubmüller: „Mit gewaltverherrlichenden und einschüchternden Demos muss endlich Schluss sein!“

Wien (OTS) - 

Die JUNOS Studierenden verurteilen die gestrige Blockadeaktion an der Uni Wien. „Unter dem Vorwand, für Palästina protestieren zu wollen, inszenierte eine Gruppe von Aktivisten wieder einmal einen vermeintlich heroischen Kampf gegen die Staatsmacht“, macht der Bundesvorsitzende der JUNOS - Jungen liberalen Studierenden, Manuel Grubmüller, deutlich. „Tatsächlich wurden Studierende an ihrem freien Hochschulzugang gehindert und eingeschüchtert. Doch damit nicht genug – es wurden auch offen gewaltverherrlichende Parolen und Symbole zur Schau gestellt. Gerade jüdische Studierende fühlen sich dadurch an der Hochschule nicht mehr sicher“, so Grubmüller weiter.

„In den vergangenen zwei Jahren beobachten wir immer wieder solche Aktionen, Sachbeschädigungen und Schmierereien. Als liberale Kraft stehen wir für freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. Wenn aber Gewaltverherrlichung und Einschüchterung jüdischer Studierender stattfinden, dann ist jede rote Linie überschritten“, sagt Grubmüller klar. „Anstatt Verantwortung für alle Studierenden zu übernehmen, solidarisiert sich der VSStÖ mit den Demonstranten und der ÖH Uni Wien fällt nur Kritik an der Polizei ein “, stellt Grubmüller fest.

„Deshalb fordern wir unter dem Motto ‚Free Universities‘ ein sofortiges Ende solcher Aktionen“, erklärt der Bundesvorsitzende. „Wir wollen eine ÖH, die hier klar Stellung auf der Seite der Studierenden bezieht. Wir möchten nicht mehr eingeschüchtert oder bedroht werden, während wir einfach nur eine Vorlesung besuchen. Wir brauchen weder Straßenschlachten noch Schmierereien an unseren Hochschulen. Stattdessen muss wieder Sicherheit für alle herrschen!“

Rückfragen & Kontakt

JUNOS – Junge liberale Studierende
Tobias Leitner
Telefon: +436803273530
E-Mail: tobias.leitner@junos.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright