Helvetia überzeugt erneut bei den AssCompact Awards: Spitzenplatz in der Fondsgebundenen Lebensversicherung

Auch heuer wurden im Rahmen des AssCompact Trendtags die besten heimischen Versicherungsunternehmen ausgezeichnet. Helvetia Österreich konnte dabei erneut ihre Stärke unter Beweis stellen und holte gleich vier Stockerlplätze: den 1. Platz in der Kategorie Fondsgebundenen Lebensversicherung, den 2. Platz in der Risikolebensversicherung sowie 3. Plätze in den Kategorien Eigenheim-/Haushalt und Bestes Service für Vermittler.

Besonders erfreulich ist der erneute Sieg in der Fondsgebundenen Lebensversicherung. Damit bestätigt Helvetia ihre führende Rolle in diesem zukunftsorientierten Vorsorgebereich und setzt ein klares Zeichen für Innovationskraft und Qualität.

»Diese Auszeichnungen sind für uns weit mehr als nur eine Bestätigung – sie sind Ausdruck des Vertrauens unserer Partner:innen in unsere Produkte und Services«, betont Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb & Marketing von Helvetia Österreich. » Dass wir gerade in der Fondsgebundenen Lebensversicherung wieder auf Platz eins stehen, zeigt, dass unser Engagement und unser Fokus die richtige Richtung vorgeben. Ein großes Dankeschön gilt unserem Team zentral und draußen in der Region, das mit Einsatz und Leidenschaft diese Erfolge möglich macht !«

Die Platzierungen in den Kategorien Risikolebensversicherung, Eigenheim-/Haushalt und Service runden das erfreuliche Bild ab und verdeutlichen die Vielseitigkeit und Qualität von Helvetias Angebot.

Über den AssCompact Award

Die AssCompact Awards werden jährlich im Oktober im Rahmen des AssCompact Trendtags vergeben. Grundlage ist eine repräsentative Befragung der österreichischen Versicherungsvermittler:innen. Als wichtiger Gradmesser für die Qualität und Serviceorientierung der Branche gilt die Auszeichnung als einer der bedeutendsten Branchenpreise.

