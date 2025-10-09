ÖAMTC: Sperre Ring und Kai Freitagnachmittag in Wien

Wien (OTS) -

Freitagnachmittag, 10. Oktober, wird die Demo „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“ nach Erfahrung der ÖAMTC-Expert:innen zu Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt führen. Ab ca. 15:30 Uhr ist mit abschnittsweisen Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai zu rechnen. Mehrere Tausend Teilnehmer;innen werden erwartet. Der Demozug soll gegen die Fahrtrichtung über Ring, Kai und Ring zur Votivkirche marschieren (Änderungen vorbehalten).

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße, Franzens- und Aspernbrückenstraße, Praterstraße, rund um den Schwarzenbergplatz sowie auf den “freien” Ringabschnitten. Empfehlung: Großräumig über Gürtel ausweichen oder U-Bahnen benützen.

Harald Lasser