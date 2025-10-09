  • 09.10.2025, 13:30:32
ÖAMTC: Erhebliche Staus in Voralberg und Tirol wegen Baustellen

Rheintal (A14)- und Brenner Autobahn (A13) betroffen

Wien (OTS) - 

Zwei Baustellen mit jeweils einstreifiger Verkehrsführung führten auch am Donnerstag, 9. Oktober, in Vorarlberg und Tirol zu erheblichen Staus und Verzögerungen, nachdem sich Autofahrende bereits am Vortag in diesen Bereichen sehr lange hatten gedulden müssen.

In Vorarlberg standen die Kolonnen auf der Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfänder Tunnel ab Dornbirn Nord Richtung Lindau im Stau. In Tirol und Südtirol kam es laut ÖAMTC auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle bei der Luegbrücke zwischen Nößlach und dem Brenner in beiden Richtungen zu längeren Verzögerungen.

Harald Lasser

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
