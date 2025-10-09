Grüne Wien/Pühringer, Sequenz: Gemeinsam mit Tausenden gegen Lobautunnel – Grüne rufen zum Klimastreik auf

Wien (OTS) -

Rund 20.000 Menschen haben bereits die Grüne Petition gegen den Lobautunnel unterschrieben – und der Protest geht weiter: Die Grünen Wien rufen zum morgigen Klimastreik von Fridays for Future auf und werden bei dieser Gelegenheit geschlossen gegen das fossile Milliardenprojekt protestieren. „Die SPÖ zerstört in Wien die 365-Euro-Jahreskarte, bei Sozialleistungen wird gekürzt, der Gratis-Kindergarten wackelt und auch die Fernwärme wird wieder teurer – gleichzeitig will sie Milliarden für einen Tunnel unter dem Nationalpark vergraben. Das sind völlig falsche Prioritäten. Gemeinsam mit tausenden Wiener:innen stellen wir uns gegen diesen historischen Sündenfall“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

Die Lobauautobahn mitsamt dem Tunnel gefährdet ein riesiges Naturschutzgebiet und das Grundwasser. Sie wird noch mehr Verkehr und damit noch mehr Abgase bringen. Während Expert:innen und Studien eindringlich davor warnen, versucht die Stadtregierung mit Märchen und Mythen das Projekt schönzureden. „Mit den jüngsten Aussagen, der Wohnbau in der Seestadt Nord könne ohne Autobahn nicht weitergehen, verbreitet die SPÖ schlicht Unwahrheiten. Nicht fehlende Infrastruktur, sondern fehlender politischer Wille ist die Ursache für die vermeintliche ,Wohnbau-Blockade'“, kritisiert Heidi Sequenz, Sprecherin für Mobilität und Stadtplanung der Grünen Wien.

„Die SPÖ scheint jeden Restfunken an Zukunftsverantwortung über Bord geworfen zu haben. Beim morgigen Klimastreik werden wir die Stadtregierung an ihre Verpflichtung zum Klimaschutz erinnern und geschlossen mit vielen jungen Menschen protestieren. Denn ihnen gehört die Zukunft“, so Pühringer und Sequenz abschließend.

Link zur Petition: https://wien.gruene.at/petition-lobau/