Immobilien verkaufen und vermieten. Einfach, transparent und mit OM-Inserat

Wer in Österreich eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte, kennt das Problem: Maklerkosten sind hoch, oft intransparent und belasten. Meist den Käufer. Genau hier setzt ohne-makler.at an. Die europäische Plattform ermöglicht es, Immobilien direkt und provisionsfrei zu inserieren. Eigentümer behalten nicht nur die volle Kontrolle über ihr Objekt, sondern sparen auch bares Geld.

Warum Immobilien ohne Makler verkaufen oder vermieten?

Die Maklerprovision liegt in Österreich beim Verkauf in der Regel bei rund 3 % des Kaufpreises zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei einem Kaufpreis von 500.000 Euro bedeutet das bereits eine Belastung von 18.000 Euro und mehr.

Diese Summe fehlt Eigentümern am Ende in der eigenen Tasche. Mit einem persönlichen OM-Inserat über ohne-makler.at können Eigentümer genau diese Kosten umgehen und die Immobilie provisionsfrei anbieten. Der Vorteil ist offensichtlich: Wer auf ohne-makler.at setzt, spart nicht nur Geld, sondern übernimmt die volle Kontrolle über den Verkaufs- oder Vermietungsprozess.

Statt auf teure und intransparente Makler angewiesen zu sein, entscheiden Eigentümer selbst, wie die Immobilie präsentiert wird, zu welchem Preis sie angeboten wird und wie die Kommunikation mit Interessenten abläuft.

Das OM-Inserat: Zentral inserieren, maximale Reichweite

Das Herzstück von ohne-makler.at ist das OM-Inserat. Mit nur einem Schritt können Eigentümer ihre Immobilie inserieren. Das Inserat wird automatisch auf allen großen und Nischenportalen ausgespielt. Dazu gehören:

ImmoScout24,

DerStandard,

Immoversum,

immowelt,

wohnnet,

Mietguru.at usw.

Das spart Zeit und Aufwand. Anstatt jede Plattform einzeln zu bedienen und Gebühren mehrfach zu zahlen, genügt ein zentrales Inserat über ohne-makler.at. Gleichzeitig erhöht sich die Reichweite: Je mehr Sichtbarkeit ein Objekt hat, desto größer sind die Chancen, die Immobilie zu einem angemessenen Preis zu vermarkten und schnell den passenden Käufer oder Mieter zu finden.

Zusatzleistungen für optimale Vermarktung

Neben der einfachen Erstellung des Inserats bietet ohne-makler.at zahlreiche Zusatzleistungen, die Eigentümern helfen, ihre Immobilie bestmöglich zu präsentieren. Dazu zählen:

Professionelle Fotos :Die Erfahrung zeigt, dass gute Bilder den Verkauf oder die Vermietung deutlich beschleunigen. Wer weiß, dass er im Herbst oder Winter verkauft, sollte bereits im Frühjahr oder Sommer bei Helligkeit Fotos machen.

:Die Erfahrung zeigt, dass gute Bilder den Verkauf oder die Vermietung deutlich beschleunigen. Wer weiß, dass er im Herbst oder Winter verkauft, sollte bereits im Frühjahr oder Sommer bei Helligkeit Fotos machen. Grundrisse und Visualisierungen :Moderne Darstellungen geben Interessenten einen klaren Eindruck und machen Exposés attraktiver.

:Moderne Darstellungen geben Interessenten einen klaren Eindruck und machen Exposés attraktiver. Immobilienbewertungen:Eigentümer erhalten eine fundierte Preiseinschätzung und können ihre Immobilie realistisch am Markt positionieren.

Diese Leistungen lassen sich flexibel zubuchen und sorgen dafür, dass jede Immobilie professionell und ansprechend präsentiert wird.

Kontrolle, Transparenz und Sicherheit

Ein weiterer Vorteil des OM-Inserats bei ohne-makler.at: Eigentümer haben jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten, Inserate und Kommunikation. Statt sich auf einen Makler verlassen zu müssen, läuft die Kontaktaufnahme direkt zwischen Eigentümer und Interessenten.

Das sorgt nicht nur für mehr Transparenz, sondern auch für Vertrauen. Eigentümer wissen genau, mit wem sie es zu tun haben, und Interessenten erhalten Informationen direkt aus erster Hand.

Darüber hinaus werden Nutzer durch klare Prozesse und Sicherheitsmechanismen unterstützt, um typische Fehler beim Immobilienverkauf ohne Makler zu vermeiden. Zum Beispiel unrealistische Preisansätze, fehlende Fotos oder unzureichende Objektbeschreibungen.

Immobilien in Österreich einfach ohne Makler inserieren

Wer in Österreich eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte, muss nicht länger auf langsame, kostspielige und intransparente Prozesse setzen.

Mit dem OM-Inserat von ohne-makler.at gelingt es, Objekte zentral, professionell und provisionsfrei zu vermarkten. Eigentümer können Tausende Euros sparen, profitieren von einer enormen Reichweite und behalten jederzeit die volle Kontrolle.

Ob Altbauwohnung in Wien, Stadtvilla in Graz oder Hütte in Tirol: mit ohne-makler.at wird der Immobilienverkauf oder die Vermietung so einfach wie nie zuvor.

