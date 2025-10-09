ÖAAB gratuliert zum 75-jährigen Jubiläum des Österreichischen Landarbeiterkammertages

Wien (OTS) -

„Seit seiner Gründung im Jahr 1950 setzt sich der Österreichische Landarbeiterkammertag mit großem Engagement für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ein. Er ist damit ein unverzichtbarer Partner im österreichischen Sozial- und Agrarsystem und ein Garant für die soziale Absicherung sowie die Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen in einem für unser Land zentralen Bereich“, betont ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich des Jubiläums.

„Die Landarbeiterkammer ist eine besondere Interessenvertretung, die mit Selbstbewusstsein und Engagement für jene eintritt, die oft unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft in Österreich waren in den letzten 75 Jahren mit einer Vielzahl an gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert – und werden es auch in Zukunft sein“, ergänzt Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

Besonderer Dank gilt dem derzeitigen Präsidenten des Österreichischen Landarbeiterkammertages, Andreas Freistetter, für seine engagierte Arbeit, seine Verlässlichkeit und seine klare Stimme für die Beschäftigten.

„Diese Herausforderungen in der Land- und Forstwirtschaft sind vielfältig – vom Strukturwandel über den Klimaschutz bis hin zur Digitalisierung. Gerade deshalb ist eine starke und verlässliche Interessenvertretung wie die Landarbeiterkammer unverzichtbar. Wir bedanken uns für die jahrzehntelange konstruktive Zusammenarbeit und gratulieren sehr herzlich zum 75-jährigen Bestehen“, so Wöginger und Brandweiner abschließend.

