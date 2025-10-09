  • 09.10.2025, 13:15:02
  • /
  • OTS0136

ÖAAB gratuliert zum 75-jährigen Jubiläum des Österreichischen Landarbeiterkammertages

Wien (OTS) - 

„Seit seiner Gründung im Jahr 1950 setzt sich der Österreichische Landarbeiterkammertag mit großem Engagement für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ein. Er ist damit ein unverzichtbarer Partner im österreichischen Sozial- und Agrarsystem und ein Garant für die soziale Absicherung sowie die Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen in einem für unser Land zentralen Bereich“, betont ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich des Jubiläums.

„Die Landarbeiterkammer ist eine besondere Interessenvertretung, die mit Selbstbewusstsein und Engagement für jene eintritt, die oft unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft in Österreich waren in den letzten 75 Jahren mit einer Vielzahl an gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert – und werden es auch in Zukunft sein“, ergänzt Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

Besonderer Dank gilt dem derzeitigen Präsidenten des Österreichischen Landarbeiterkammertages, Andreas Freistetter, für seine engagierte Arbeit, seine Verlässlichkeit und seine klare Stimme für die Beschäftigten.

„Diese Herausforderungen in der Land- und Forstwirtschaft sind vielfältig – vom Strukturwandel über den Klimaschutz bis hin zur Digitalisierung. Gerade deshalb ist eine starke und verlässliche Interessenvertretung wie die Landarbeiterkammer unverzichtbar. Wir bedanken uns für die jahrzehntelange konstruktive Zusammenarbeit und gratulieren sehr herzlich zum 75-jährigen Bestehen“, so Wöginger und Brandweiner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB Bundesleitung
Team Presse
Telefon: +43 (1) 40 141 591
E-Mail: presse@oeaab.com
Website: https://www.oeaab.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright