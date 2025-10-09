Verkauf und Vermietung von Immobilien ohne Makler in Österreich - So funktioniert's für alle

Glinde, Deutschland (OTS) -

Immobilienkäufer werden in Österreich traditionell mit hohen Maklerprovisionen belastet. Ein Rechenbeispiel: Wird ein Haus oder eine Wohnung hierzulande für den Gesamtpreis von 500.000 EUR verkauft, fallen in etwa 18.000 EUR an Courtage an. In der Praxis zahlt diese Provision meistens der Käufer.

Teilweise wird der Verkäufer wirtschaftlich ebenfalls belastet und mit ins Boot genommen. Zum Vergleich: Für die Summe von 18.000 EUR sind günstige Pkw-Neuwagen zu kaufen. Eine Verdeutlichung davon, wie wirtschaftlich relevant der Verkauf ohne Makler heute ist. Der einzige Profiteur in dieser Konstellation ist und bleibt der Makler in dessen Taschen die Provisionen fließen.

Mit ohne-makler.at gibt es seit 2025 die Möglichkeit, Immobilien stressfrei und unkompliziert in Österreich komplett ohne Makler zu verkaufen oder zu vermieten. Kosten werden gespart, Entscheidungen beschleunigt und Transparenz am Markt geschaffen. Wie können Verbraucher die Services nutzen?

Provisionsfrei verkaufen und vermieten

Zum Hintergrund: Der europaweit tätige Anbieter ohne-makler gehört in Deutschland seit 2009 zu den führenden Anbietern für den provisionsfreien Immobilienverkauf.

2024 verzeichnete die europäische Plattform in den Heimatmärkten Deutschland, Tschechien, und der Slowakei über 100.000 Vermietungen und Vermietungen. Allein 2024 sparten die Kunden dank des Portals über 350 Millionen Euro an Maklergebühren.

Seit 2025 steht dieser Vorteil Nutzern in Österreich offen. Statt mehrere Prozent des Kaufpreises an einen Makler abzudrücken, behalten Verkäufer nicht nur das Geld auf dem eigenen Konto. Käufer profitieren ebenfalls, durch innovative, einfache und schnelle Prozesse.

Einfache Bedienung und große Reichweite

Das Prinzip von ohne-makler.at einfach erklärt:

Eigentümer erstellen ihre Anzeige direkt auf der Plattform.

Das Inserat wird automatisch auf allen großen Immobilienportalen sowie Nischenplattformen veröffentlicht (Verkauf + Vermietung).

Dazu gehören in Österreich ImmoScout24, DerStandard, Immoversum, immowelt, wohnnet, Mietguru.at usw.

Zusätzliche Services wie Grundrisse, Visualisierungen und Immobilienbewertungen können flexibel hinzugebucht werden.

Damit erreichen Verkäufer und Vermieter mithilfe der provisionsfreien Immobilienplattform maximale Sichtbarkeit. Ganz ohne Makler.

Transparenz und Kontrolle für Eigentümer

Zur Wahrheit gehört dabei auch: Viele Menschen scheuen den Gedanken, eine Immobilie selbst zu verkaufen. Doch die Erfahrung aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei zeigt: Mit der richtigen Plattform ist der DIY-Verkauf weder kompliziert noch riskant.

Die Mähr, ein Objekt zu verkaufen, sei nur etwas für Profis, stimmt daher nicht und schürt nur unnötige Unsicherheit. Im Grunde genommen ist die Eigenvermarktung eines Hauses oder einer Wohnung etwas für jedermann. ohne-makler.at unterstützt Verkäufer dabei, diesen Prozess sicher und transparent zu gestalten.

CEO Hendrik Richter erklärt: "Wir wollen den traditionellen Immobilienmarkt in Österreich mit unserem effizienten Do-it-yourself-Modell modernisieren.".

Vorteile von ohne-makler.at im Überblick

Provisionsfrei : Keine teuren Maklergebühren, mehr Geld bleibt bei Käufer und Verkäufer. Bedeutet Kostenersparnis pur.

: Keine teuren Maklergebühren, mehr Geld bleibt bei Käufer und Verkäufer. Bedeutet Kostenersparnis pur. Große Reichweite : Automatische Veröffentlichung auf allen großen und Nischenportalen.

: Automatische Veröffentlichung auf allen großen und Nischenportalen. Zeitersparnis : Direkte Kommunikation mithilfe eines einzigen, einfach zu bedienenden Accounts, beschleunigt Verhandlungen und Transkationen.

: Direkte Kommunikation mithilfe eines einzigen, einfach zu bedienenden Accounts, beschleunigt Verhandlungen und Transkationen. Nutzerkontrolle : Nutzer behalten die Kontrolle über den gesamten Prozess.

: Nutzer behalten die Kontrolle über den gesamten Prozess. Technologievorsprung: Optionale Zusatzleistungen (Visualisierungen, Grundrisse, Immobilienbewertungen) erhöhen die Vermarktungschancen.

Österreich im Fokus: Wien, Graz, Linz und der ländliche Raum

Zum Marktstart konzentriert sich ohne-makler.at auf Wien. Dort sind die Herausforderungen besonders groß: Hohe Preise, viele Mieterhaushalte und eine starke Nachfrage nach provisionsfreien Alternativen. Nachgelagert folgen Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck sowie der ländliche Raum.

Das Ziel ist klar: Bis 2028 will ohne-makler.at zur größten Plattform für provisionsfreie Immobiliengeschäfte in Österreich werden. Ein erfolgsentscheidender Faktor: Glückliche Kunden, die das Haus oder die Wohnung ohne Makler vermitteln können.

Fazit: Jetzt von ohne-makler.at profitieren

Ob schicker Altbau im Zentrum oder traditionelles Haus auf dem Land: Wer in Österreich 2025 eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte, kann mit ohne-makler.at viel Geld sparen. Das bewährte Modell aus Deutschland bringt Transparenz, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit endlich auch zu uns nach Österreich.

