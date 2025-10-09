Pünktlich zum Automobilgipfel: Energy Partners realisiert Photovoltaikprojekte für namhafte Automobilkunden

Traunstein (OTS) -

Die Energy Partners GmbH aus Traunstein realisierte in den vergangenen Monaten mehrere PV-Projekte für große Automobilkunden, u.a. an Standorten in Berlin/Grünheide, Neckarsulm, München und Mannheim, mit einer Gesamtleistung von rund 17,5 MW.

Die PV-Anlagen versorgen künftig Lager- und Produktionsstätten mit grünem Strom.

Mit den Projekten bekräftigt Energy Partners seine Rolle als verlässlicher Partner für nachhaltige Energieversorgung in industriellen Anwendungen.

Die Energy Partners GmbH setzt erneut ein starkes Zeichen im Bereich nachhaltiger Energieversorgung und hat kürzlich mehrere Photovoltaikprojekte für namhafte Kunden aus der Automobilbranche realisiert. Insgesamt wurden Aufdach-Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten in Deutschland installiert - darunter 5,8 Megawatt (MW) in Berlin/Grünheide (Tesla), 3,4 MW in Neckarsulm (Audi), 2,7 MW in München (BMW) sowie 1,0 MW am Standort Mannheim (Daimler Truck). Ebenfalls sind weitere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel eine Anlage mit 4,3 MW in Sindelfingen (Mercedes).

Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH, erklärt: "Unsere Photovoltaikanlagen versorgen Lager- und Produktionsstätten der Automobilkonzerne zuverlässig mit grünem Strom und bilden hier den angestrebten Industriestrompreis bereits ab. Mit unserer umfassenden Erfahrung in individuell abgestimmten Energielösungen schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden. Die Integration der PV-Systeme in die Produktionsprozesse unterstützt unsere Kunden dabei, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ESG-Rating nachhaltig zu verbessern. Zusätzlich sind Speicherlösungen geplant, um die Energieversorgung weiter zu optimieren und die Unabhängigkeit von externen Energiequellen zu erhöhen. Dabei verstehen wir uns als verlässlicher Partner, der sie auf diesem Weg engagiert begleitet."

Neben den Photovoltaikdachanlagen umfasst das Leistungsspektrum der Energy Partners GmbH auch die Installation von Stromspeichern und E-Ladesäulen. "Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern ermöglicht es uns, stets passgenaue Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch technisch optimal sind. Unsere Projekte schaffen langfristige Potenziale zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung", resümiert Giller.

Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte bundesweit in Eigenregie oder gemeinsam mit einem bewährten Netzwerk an Fachpartnern. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien und sein KI-gestütztes Energiemanagementsystem EPSherpa, um alle Energiekomponenten intelligent zu vernetzen und zusätzliche Einsparpotenziale zu heben.