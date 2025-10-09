LH Mikl-Leitner eröffnet Kindergarten und Veranstaltungssaal in Loidesthal

St. Pölten (OTS) -

„Ein wunderschöner Kindergarten und eine geniale Idee, gleichzeitig einen Veranstaltungssaal anzuschließen, den man als Bewegungsraum für die Kindergartenkinder genauso wie für viele Feste in der Gemeinde nutzen kann“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Donnerstag, bei der Eröffnungsfeier der beiden neuen Gebäude in Loidesthal, Katastralgemeinde der Großgemeinde Zistersdorf.

Mikl-Leitner sprach von einer Feier in herausfordernden Zeiten mit Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten und großer wirtschaftlicher Unsicherheit. Doch bei all diesen Herausforderungen dürfe man nicht darauf vergessen, „dass wir stolz sein können, weil wir in einer der schönsten und reichsten Regionen Europas leben, mit der höchsten Kaufkraft im Vergleich zu anderen Bundesländern, mit einem der besten Sozial- und Gesundheitssysteme, mit unseren Vereinen, die unsere Lebensadern sind und mit liebenswerten Städten und Gemeinden.“

Die Großgemeinde Zistersdorf sei so eine Gemeinde, wo man alles tue, damit die Familien sich wohlfühlen. „Und das ist auch unser Antrieb in der Politik“, so Mikl-Leitner, „das Beste zu tun für die beste Zukunft unserer Kinder.“ Sie sprach hier von der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive, die man mache, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und um die Familien in den Regionen, Gemeinden und Dörfern zu halten. „Danke an dieser Stelle an Bürgermeister Elmar Schöberl für seinen Einsatz, aber auch an alle anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich – denn wir haben uns hier eine Mammutaufgabe vorgenommen.“

Die Landeshauptfrau dankte dem Kindergartenteam rund um Leiterin Doris Bader stellvertretend für alle Teams im ganzen Bundesland. „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und unsere Kleinen werden wirklich von einem großartigen Personal begleitet.“ Ihr Dank ging aber auch an die Eltern, „dass Sie unseren Landeskindergärten Ihr Vertrauen schenken, denn Sie geben uns die Verantwortung für Ihr Kind.“ Als besonders wichtig erachtete Mikl-Leitner an dieser Stelle „das Miteinander zwischen den Eltern und dem Kindergartenpersonal auf Augenhöhe.“

Weiters hob die Landeshauptfrau die gute Zusammenarbeit zwischen Land, Gemeinden und Kirche hervor: „Es ist uns wichtig, ein Miteinander vor allem in den Bildungseinrichtungen zu pflegen, um unsere Werte und Traditionen vermitteln zu können“, sagte sie und betonte: „Denn nur dann kann Integration funktionieren – wenn wir den Kindern schon im Kindergarten diese Werte und Traditionen näherbringen.“

Bürgermeister Elmar Schöberl blickte auf die Entstehung des Doppel-Projektes zurück. In Loidesthal habe es keine Treffpunkte mehr für die Bürgerinnen und Bürger, wie etwa Wirtshäuser, gegeben – der alte Kindergarten sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit gewesen. „Aus diesem Grund haben wir uns für den Neubau entschieden und mit dem alten Sportplatz den besten Standort gefunden.“ Nun habe man zwei „gut ausgeführte, zweckmäßige, barrierefreie Gebäude, die hoffentlich alle Wünsche unserer Kinder und unserer Bevölkerung erfüllen werden“, so der Bürgermeister.

Kindergartenleiterin Doris Bader erzählte, im alten Kindergarten habe man mit vielen Stiegen, einem kleinen Turnsaal, einem kleinen Garten, alten WCs und Waschbecken gekämpft. „Jetzt haben wir einen weitläufigen, lichtdurchfluteten Kindergarten mit tollem Veranstaltungssaal als Bewegungsraum, einem großen Garten und vielen modernen Räumen. Danke allen, die mitfinanziert und mitgeholfen haben.“

„Der neue Kindergarten sichert in Loidesthal den Betrieb von zwei Regelkindergartengruppen für die Zukunft“, sagte Stadtrat Gernot Krippel. Er erklärte, durch die blau-gelbe Betreuungsoffensive seien in der Großgemeinde Zistersdorf vier neue Gruppen notwendig geworden, somit gebe es aktuell schon 13 statt neun Gruppen – drei davon Kleinkindgruppen und zwei in der Tagesbetreuung. „Damit ist die Betreuung unserer Kleinsten für die Zukunft garantiert“, sagte er.

Zu Wort kamen im Rahmen des Festaktes auch die verantwortlichen Architekten Magnus Deubner und Jesus López. Kaplan Pater Hans-Ulrich Möhring segnete den neuen Kindergarten wie auch den neuen Veranstaltungssaal. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von den Kindergartenkindern sowie der Ortsmusik Loidesthal. Der Verein Dorfleben bereitete ein kleines Buffet für die Festgäste. Unter Ihnen waren u.a. die Abgeordnete zum Nationalrat Angela Baumgartner, der stellvertretende Bezirkshauptmann von Gänserndorf, Wolfgang Merkatz, Kindergarteninspektorin Sabine Schragl, politische Vertreterinnen und Vertreter aus den umliegenden Gemeinden, der Blaulichtorganisationen, der bauausführenden Firmen sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Großgemeinde Zistersdorf.