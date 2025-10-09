NEOS zum Tag der psychischen Gesundheit: Mentale Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage für ein gutes Leben

Wien (OTS) -

Zum morgigen Welttag der psychischen Gesundheit betont NEOS-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler, dass Mental Health kein Randthema, sondern eine zentrale Zukunftsfrage unserer Gesellschaft ist: „Eine Seele kann genauso verletzt sein wie ein Knochen – nur sieht man es auf keinem Röntgenbild. Die Bedeutung von Mental Health müssen wir bereits früh vermitteln, Stigmatisierung abbauen und auf Prävention setzen. Es muss selbstverständlich werden, über psychische Gesundheit zu reden, so wie es selbstverständlich ist, über eine Grippe zu sprechen.“

„Rund ein Viertel der 10- bis 18-Jährigen in Österreich leidet unter psychischen Problemen. Die Bundesregierung – federführend Bildungsminister Christoph Wiederkehr – geht dies nun konsequent an. Die Verdoppelung der Zahl der Schulpsychologinnen und -psychologen innerhalb der nächsten drei Jahre und die Einführung von Schulsozialarbeit an Bundesschulen sind wichtige Schritte, um bereits früh Mental Health in den Vordergrund zu stellen“, sagt Fiedler und hebt das im Sommer beschlossene Maßnahmenpaket der Bundesregierung hervor.

Auch mit Blick auf Wien zeigt sich Fiedler erfreut, dass das Thema mentale Gesundheit hier frühzeitig angegangen wird: „Mit Bildungsstadträtin Bettina Emmerling haben wir eine starke Stimme für psychische Gesundheit an den Schulen Wiens, die den Ausbau von Mental-Health-Programmen massiv vorantreibt, damit kein Kind zurückgelassen wird.“

Abschließend hebt Fiedler hervor: „Ein offener Umgang mit seelischer Gesundheit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Reife. Überall dort, wo NEOS in Regierungsverantwortung sind, im Bund und in Wien, setzen wir uns konsequent dafür ein und werden das auch weiterhin mit aller Kraft tun. Denn mentale Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage für ein gutes Leben und eine funktionierende Gesellschaft.“